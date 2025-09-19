Orașul în care se interzic trotinetele electrice închiriate după moartea unui adolescent

Primăria Piatra Neamţ a anunţat că, începând de luni, 22 septembrie, circulaţia trotinetelor electrice de închiriat va fi interzisă în municipiu. Măsura vine după ce un băiat de 15 ani şi-a pierdut viaţa în urma unui accident cu o astfel de trotinetă, iar alte şapte persoane au fost rănite în acest an în incidente similare.

Primarul Adrian Niţă a precizat că interdicţia se aplică exclusiv trotinetelor închiriate, considerând că cele achiziţionate de părinţi sunt folosite în condiţii mai sigure, cu echipamente și reguli respectate.

E vorba doar de trotinetele electrice închiriate. Se presupune că la cele achiziţie proprie un părinte, dacă o cumpără copilului, o dă şi cu un set de reguli, cu un echipament eventual. Starea acestor trotinete electrice de închiriat este precară, iar din punct de vedere legal Poliţia nu poate lua o măsură coercitivă pentru că nu sunt supuse din punct de vedere al regimului juridic precum autoturismele să facă o inspecţie tehnică periodică, a declarat Adrian Niţă.

Doar în acest an, autorităţile locale au aplicat 166 de amenzi pentru nereguli legate de trotinetele electrice închiriate și s-au înregistrat opt accidente grave, soldate cu un mort și șapte răniți. Firma care gestionează aceste trotinete va avea două săptămâni la dispoziție să elibereze spațiile de închiriere.

Tragedia care a declanșat măsura s-a petrecut pe 13 septembrie, când adolescentul de 15 ani a căzut de pe trotinetă pe strada Ştefan cel Mare și, după câteva zile de spitalizare, a decedat. Decizia autorităților vine în contextul preocupărilor crescute privind siguranța trotinetelor electrice în oraș.

