Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a anunțat că seria evenimentelor dedicate împlinirii a 20 de ani de la lansarea programului American Spaces în România a început, miercuri, la Craiova, la American Corner, găzduit de Biblioteca Județeană ‘Alexandru și Aristia Aman’.

Cu acest prilej, președintele CJ Dolj a primit vizita însărcinatului cu afaceri ad interim al Ambasadei SUA la București, Michael L. Dickerson, cu care a discutat despre ce înseamnă parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite din punct de vedere cultural, dar și economic.

‘Am fost încântat să particip astăzi la evenimentul aniversar dedicat celor 20 de ani ai programului American Spaces în România, o inițiativă care a devenit un adevărat simbol al parteneriatului dintre România și Statele Unite. Ne onorează faptul că seria acestor evenimente a început la Craiova, unde American Corner, găzduit de Biblioteca Județeană ‘Alexandru și Aristia Aman’, și-a dovedit impactul în comunitate încă din 2006. Parteneriatul solid dintre Ambasada SUA, Biblioteca Județeană și Consiliul Județean Dolj a creat, în toți acești ani, un spațiu viu de educație, cultură, dialog și deschidere către lume. Felicit întreaga echipa a Bibliotecii Județene ‘Alexandru și Aristia Aman’ și a American Corner Craiova pentru dedicarea din toți acești ani’, a transmis președintele CJ Dolj pe Facebook.

Michael L. Dickerson, adjunct al șefului Misiunii SUA în România, și Peter H. Brown, atașatul cultural al ambasadei, au avut o întâlnire și cu primarului municipiului Craiova, Olguța Vasilescu, cu care au purtat discuții despre oportunitățile economice pe care Craiova le oferă investitorilor americani și despre potențialul turistic și cultural al orașului.

