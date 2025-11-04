După o toamnă dominată de volatilitate, investitorii privesc cu prudenţă spre finalul de an, mizând pe relaxarea politicilor monetare şi pe rezistenţa economiei europene în faţa incertitudinilor globale

Bursele din Europa au început prima şedinţă de tranzacţionare a lunii decembrie cu o uşoară tendinţă pozitivă, într-un climat dominat de rezultatele financiare ale marilor companii şi de anticipaţiile privind deciziile băncilor centrale din regiune, relatează Reuters.

Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 0,07%, marcând un început de lună prudent, dar optimist. În Londra, FTSE 100 a crescut cu peste 0,2%, în timp ce DAX-ul din Germania a avansat cu 0,6%. În Franţa, CAC 40 a pierdut 0,1%, iar FTSE MIB din Italia a înregistrat o uşoară creştere de 0,1%.

Companiile din sectorul aviatic şi auto au dat tonul zilei. Ryanair a deschis sezonul rezultatelor trimestriale cu un profit net de 1,72 miliarde de euro în al doilea trimestru, respectiv 2,54 miliarde la nivel semestrial, în urcare cu 42% faţă de anul precedent. Veniturile au avansat la 9,82 miliarde de euro, iar acţiunile operatorului low-cost au crescut cu 4%, recuperând pierderile iniţiale.

Pe segmentul auto, Renault a atras atenţia investitorilor, după ce directorul pentru creştere, Fabrice Cambolive, a anunţat noi parteneriate globale pentru dezvoltarea de vehicule, în urma acordului recent cu Geely. Titlurile producătorului francez s-au apreciat cu aproximativ 2%, iar Mercedes-Benz şi Volkswagen au câştigat câte 2,2%. Porsche a urcat cu 1,3%, determinând sectorul auto din Stoxx 600 să crească cu 1%.

În energie, BP a raportat o creştere uşoară de 0,6% pe bursă, după ce a anunţat vânzarea unor active onshore din SUA, în bazinele Permian şi Eagle Ford, către fondul Sixth Street pentru 1,5 miliarde de dolari.

Săptămâna aduce şi alte raportări aşteptate de piaţă: Ferrari şi Aramco îşi vor prezenta rezultatele marţi, urmate de BMW şi Vestas miercuri, iar Commerzbank, Diageo, Rheinmetall, AstraZeneca şi Maersk joi. Richemont va închide săptămâna financiară vineri.

Pe frontul politicii monetare, Riksbank (Suedia) îşi va anunţa miercuri decizia privind rata dobânzii, iar Banca Angliei va comunica joi propria strategie — economiştii fiind împărţiţi între menţinerea actualelor niveluri sau o posibilă reducere. Bundesbank urmează să publice raportul său, privind stabilitatea financiară în aceeaşi zi.

În Asia, datele din China au temperat optimismul global: indicele PMI RatingDog pentru octombrie a scăzut la 50,6, sub estimările analiştilor, iar activitatea industrială oficială s-a redus la 49,0, cel mai scăzut nivel din ultimele şase luni.

