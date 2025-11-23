Solicitările de ajutor au venit din mai multe județe: două apeluri din Mureș, două din Caraș-Severin și câte unul din Gorj, Bran, Zărnești și Maramureș

În decursul ultimei zile, echipele Salvamont din țară au fost chemate să intervină în opt situații de urgență, intervenții în urma cărora opt persoane au fost recuperate în siguranță. Trei dintre acestea au necesitat transport medical de specialitate și au fost preluate de ambulanțele SAJ, SMURD sau de echipajele Salvamont pentru a fi duse la spital.

Potrivit datelor transmise de Dispeceratul Național Salvamont, solicitările de ajutor au venit din mai multe județe: două apeluri din Mureș, două din Caraș-Severin și câte unul din Gorj, Bran, Zărnești și Maramureș.

Pe lângă intervențiile operative, salvamontiștii au răspuns și la 16 apeluri prin care li se cereau recomandări și informații despre traseele montane, semn că circulația turiștilor în zonele alpine rămâne intensă chiar și în sezonul rece.

