Opt poliţişti au fost răniţi şi 38 de persoane arestate în timpul şi după un protest al opoziţiei împotriva rezultatului alegerilor, a anunţat luni poliţia din Serbia, relatează Reuters.

Mii de oameni s-au adunat duminică în centrul Belgradului pentru a cere anularea alegerilor parlamentare şi locale din urmă cu o săptămână despre care observatorii internaţionali au spus că au fost incorecte.

Protestatarii au spart geamurile la principala intrare a primăriei din Belgrad, înainte ca poliţia să folosească sprayuri cu piper pentru a-i dispersa în jurul orei locale 22.00 (21.00 GMT).

Ivica Ivkovic, şeful administraţiei poliţiei, a spus că doi dintre cei opt poliţişti răniţi au suferit răni grave.

“Vom continua să depunem eforturi pentru a menţine pacea şi ordinea şi ne aşteptăm să vedem mai multe arestări în legătură cu protestele de noaptea trecută”, a spus Ivkovic în cadrul unei conferinţe de presă.

Partidele de opoziţie au acuzat poliţia de utilizare excesivă a forţei, iar pe reţelele sociale au fost postate înregistrări cu poliţişti care băteau oameni pe străzile din apropiere de primărie.

