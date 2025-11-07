Operațiunea „Jupiter 4”, derulată de Parchetul General și Poliția Română, continuă pentru a cincea zi consecutiv.

Vineri, procurorii și polițiștii au efectuat 88 de percheziții în mai multe județe din țară, în cadrul unei acțiuni care a ajuns la aproximativ 1.000 de descinderi de la începutul săptămânii.

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în cadrul Operaţiunii ‘JUPITER 4’, astăzi, 7 noiembrie, se desfăşoară 24 de acţiuni operative, în cadrul cărora au loc 88 de percheziţii domiciliare, în mai multe judeţe ale ţării. Aceste activităţi au ca scop identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societăţii”, a transmis Parchetul General.

Zeci de dosare pentru evaziune fiscală, spălare de bani și corupție

Potrivit anchetatorilor, dosarele din cadrul „Jupiter 4” vizează infracțiuni economice și de corupție, printre care:

evaziune fiscală,

spălarea banilor,

înșelăciune,

șantaj,

delapidare,

contrabandă calificată,

infracțiuni la regimul armelor și munițiilor,

braconaj piscicol,

furt calificat,

bancrută frauduloasă,

infracțiuni la regimul deșeurilor și al jocurilor de noroc.

„Operaţiunea JUPITER 4 demonstrează cooperarea fermă a instituţiilor statului pentru apărarea legalităţii, protejarea resurselor publice şi consolidarea unui climat social bazat pe integritate, responsabilitate şi respect pentru normele juridice”, au subliniat procurorii.

Percheziții pentru un prejudiciu de 300 de milioane de euro

Printre anchetele vizate de acțiunea de vineri se numără și un dosar de delapidare și evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro, potrivit Parchetului General.

Șapte percheziții au avut loc în Galați, Ilfov și București, într-o anchetă ce vizează tranzacții fictive și circuite evazioniste derulate prin companii-paravan înregistrate în străinătate.

Procurorii susțin că persoane din conducerea unei societăți comerciale au delapidat compania prin intermediul unor entități afiliate din alte jurisdicții. Acestea ar fi fost implicate în crearea unor circuite financiare ilegale, folosind contracte fictive de achiziții, servicii și împrumuturi.

O acțiune de amploare fără precedent

Operațiunea „Jupiter 4” este considerată una dintre cele mai mari acțiuni coordonate la nivel național în ultimii ani.

De la începutul săptămânii, aproape 1.000 de percheziții au fost efectuate în întreaga țară.

