Procurorii intenţionează să instituie măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciilor şi să blocheze circuitele financiare folosite pentru spălarea banilor

Pentru a patra zi consecutiv, anchetatorii desfăşoară, joi, una dintre cele mai ample acţiuni din ultimii ani împotriva criminalităţii economice. Sub coordonarea Parchetului General şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, operaţiunea „Jupiter 4” continuă cu peste 300 de percheziţii domiciliare, efectuate simultan în mai multe judeţe ale ţării, scrie Agerpres.

Potrivit procurorilor, ancheta vizează destructurarea unor reţele complexe implicate în fraude economico-financiare, activităţi de contrabandă, evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cumulat al dosarelor instrumentate până acum depăşeşte 221 de milioane de lei.

„Obiectivul principal al acţiunii este destructurarea grupărilor implicate în activităţi care produc pierderi semnificative bugetului de stat şi afectează funcţionarea sectoarelor economice strategice”, a transmis Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Anchetele deschise includ o gamă largă de fapte penale – de la înşelăciune, delapidare şi bancrută frauduloasă, până la contrabandă, falsuri informatice, exploatări miniere ilegale şi tăieri de arbori fără drept. Printre priorităţile acţiunii se numără identificarea persoanelor implicate, ridicarea documentelor contabile şi oprirea fluxurilor financiare ilicite.

Procurorii intenţionează, de asemenea, să instituie măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciilor şi să blocheze circuitele financiare folosite pentru spălarea banilor.

Operaţiunea „Jupiter 4” urmăreşte nu doar destructurarea reţelelor de criminalitate economică, ci şi restabilirea unui climat concurenţial corect, prin combaterea mecanismelor ilegale care distorsionează piaţa şi afectează transparenţa în formarea preţurilor.

