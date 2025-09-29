Povestea antreprenorului care a construit un gigant global dintr-un sat indian

Sridhar Vembu, miliardar indian și inovator social, este fondatorul Zoho Corporation, una dintre cele mai mari companii globale de software, și inițiatorul aplicației de mesagerie Arattai, alternativa „made in India” la WhatsApp. Ceea ce face povestea sa remarcabilă nu este doar succesul internațional al companiei, ci și locul din care a pornit: un mic sat din statul Tamil Nadu.

După ce a absolvit Universitatea Princeton și a lucrat în Silicon Valley, Vembu a ales să părăsească o carieră profitabilă în SUA și să revină în India rurală. Viziunea sa era clară: să demonstreze că inovația și excelența tehnologică nu trebuie să fie limitate la marile centre urbane sau la sprijinul investitorilor externi.

CITEȘTE ȘI – Google a anunțat că va fuziona sistemele sale de operare Android și ChromeOS

De la AdventNet la Zoho: un drum fără finanțare externă

Zoho a fost fondată inițial sub numele de AdventNet Inc., iar modelul său de creștere a sfidat regulile industriei. Compania a fost complet bootstrapped, adică s-a dezvoltat exclusiv din veniturile proprii, fără a apela la fonduri de capital de risc. Această independență a permis echipei să rămână fidelă obiectivelor pe termen lung și să construiască produse competitive la nivel global.

Educație și dezvoltare rurală

Unul dintre elementele definitorii ale viziunii lui Vembu a fost implicarea comunităților locale. În loc să recruteze doar ingineri formați în universități de elită, el a creat programe de instruire și școli în mediul rural, unde tinerii învățau programare și dezvoltare software. Mulți dintre acești absolvenți au devenit ulterior parte din echipa Zoho.

Astfel, compania a demonstrat că talentul poate fi descoperit și cultivat dincolo de granițele orașelor mari, iar astăzi o parte semnificativă din forța de muncă Zoho lucrează din locații non-urbane.

Un portofoliu global

Astăzi, Zoho oferă peste 50 de produse software în cloud, de la soluții de email și contabilitate până la CRM și management al resurselor umane. Produsele sunt utilizate de peste 100 de milioane de utilizatori din 180 de țări, ceea ce plasează compania într-o ligă alături de giganți globali ai industriei.

În ciuda expansiunii sale, Zoho a rămas privată și independentă, o raritate într-o lume a startup-urilor orientate spre exit rapid.

O inspirație pentru antreprenori

Prin succesul său, Sridhar Vembu a devenit un simbol al antreprenoriatului alternativ, demonstrând că se poate construi o companie globală fără capital extern și că mediul rural poate deveni teren fertil pentru inovație. Povestea sa ar putea fi un model pentru viitorii antreprenori care caută să îmbine dezvoltarea economică cu schimbarea socială.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.