OpenAI a anunțat lansarea unui set de instrumente SDK pentru dezvoltatorii terți, care va permite utilizatorilor ChatGPT să interacționeze și să controleze aplicații externe direct din interfața chatbotului.

Noua opțiune ar putea marca începutul unei noi etape pentru ChatGPT, transformându-l într-un hub central de comandă pentru mai multe servicii digitale.

Pentru moment, funcționalitatea este disponibilă pentru un număr limitat de aplicații, printre care Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify și Zillow.

Utilizatorii pot comunica cu aceste platforme folosind comenzi scrise obișnuite, ChatGPT gestionând apelurile directe către aplicațiile menționate, odată ce li se acordă accesul necesar.

De exemplu, cineva ar putea cere Booking.com să găsească o cazare care îndeplinește anumite criterii sau ar putea solicita Spotify să creeze o listă de redare potrivită pentru o anumită stare de spirit.

OpenAI a anunțat că urmează extinderea integrării și către alte aplicații, precum DoorDash, OpenTable, Target și Uber.

ChatGPT, viitorul asistent digital complet

Prin acest pas, OpenAI își propune să transforme ChatGPT într-un „asistent universal”, capabil să centralizeze și să automatizeze activitățile digitale dintr-un singur loc.

Potrivit companiei, funcționalitatea se aliniază strategiei de dezvoltare a viitorului dispozitiv supranumit „smartphone killer”, la care OpenAI lucrează deja.

Noua direcție de dezvoltare sugerează că ChatGPT ar putea deveni nu doar un instrument conversațional, ci o interfață completă de control pentru aplicații, servicii și dispozitive inteligente.

