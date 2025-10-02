OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a anunțat lansarea unei noi rețele sociale denumită Sora, unde tot conținutul este generat de Inteligența Artificială.

Aplicația se poziționează ca un competitor direct pentru TikTok și Instagram, promițând o experiență diferită de cea a rețelelor tradiționale.

Sora este disponibilă momentan numai în Statele Unite, unde a ajuns rapid pe primul loc în topurile magazinelor de aplicații.

Aplicația urmează să fie extinsă în Uniunea Europeană în perioada următoare.

Ce poți posta pe Sora

Alexandru Negrea, specialist în social media, explică pentru Știrile Pro TV modul de funcționare al rețelei:

„Dacă până acum urcam pe social media poze, filmări cu locuri în care am fost, vacanțe, în Sora o să putem să generăm locuri în care vrem să fim tot în format video, cât se poate de realist, și mai mult decât atât, o să avem capacitatea asta după o mică validare să ne punem pe noi în materialele respective care pot fi așezate în orice context și o să îi poți pune și pe prietenii tăi din viața reală în materialele video.”

Viitorul Sora în Europa

Deși momentan aplicația nu este disponibilă în România și în restul UE, lansarea pe piața europeană este planificată pentru perioada următoare, deschizând oportunități pentru utilizatorii interesați de conținut video generat de AI.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.