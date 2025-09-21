Casa Albă a confirmat că negocierile privind viitorul TikTok în Statele Unite prevăd ca şase dintre cei şapte membri ai consiliului de administraţie să fie americani.

„TikTok va fi deţinut majoritar de americani în Statele Unite. Consiliul de administraţie va avea şapte membri, dintre care şase vor fi americani”, a declarat purtătoarea de cuvânt a preşedinţiei SUA, Karoline Leavitt, pentru Fox News.

Leavitt a precizat că „datele şi confidenţialitatea vor fi supravegheate de una dintre cele mai bune companii americane de tehnologie, Oracle, iar algoritmul va fi, de asemenea, controlat de Statele Unite”.

Potrivit acesteia, toate aceste aspecte sunt deja incluse în acord, „nu mai rămâne decât să fie finalizat”. „Mă aştept ca acest lucru să se întâmple în zilele următoare”, a adăugat Leavitt.

Trump: Acordul, „o simplă formalitate”

Preşedintele Donald Trump a declarat vineri, după o convorbire telefonică cu liderul chinez Xi Jinping, că semnarea acordului privind TikTok ar putea fi acum o „simplă formalitate”.

De cealaltă parte, Beijingul nu a confirmat vreun progres, precizând doar că Xi i-a cerut lui Trump să „ofere un mediu de afaceri deschis, echitabil şi nediscriminatoriu pentru companiile chineze care investesc în Statele Unite”.

Contextul negocierilor

Discuţiile au loc pe fondul unei legi americane care prevede interzicerea TikTok în SUA din motive de securitate naţională.

Trump, revenit la putere, a căutat însă o soluţie pentru a menţine platforma, prin vânzarea operaţiunilor din SUA unui consorţiu de investitori americani, printre care şi Larry Ellison, şeful Oracle.

Trump a recunoscut anterior că TikTok i-a sporit popularitatea în rândul tinerilor americani în campania prezidenţială anterioară.

Potrivit Wall Street Journal, administraţia americană ar urma să primească un comision de miliarde de dolari pentru rolul său de intermediar în aceste negocieri.

