OpenAI declară „cod roșu” pe fondul avansului Google în cursa pentru inteligența artificială

Presiunea crește pentru OpenAI, pe măsură ce competiția în domeniul inteligenței artificiale devine tot mai acerbă. CEO-ul Sam Altman a declarat luni un „cod roșu”, potrivit unui raport al Wall Street Journal și The Information, cerând echipei să se concentreze pe îmbunătățirea ChatGPT, produsul emblematic al companiei, semnalând că avantajul pe care OpenAI îl deținea anterior începe să se erodeze.

Într-un memorandum intern, Altman a anunțat că inițiative precum reclame, comerț online, agenți pentru sănătate și asistentul personal Pulse vor fi amânate pentru a pune accent pe dezvoltarea ChatGPT. Obiectivele includ creșterea vitezei și fiabilității, personalizarea mai bună și capacitatea de a răspunde la un număr mai mare de întrebări.

Documentul menționează că va exista o conferință zilnică pentru echipele implicate în îmbunătățirea chatbotului și că vor fi încurajate transferuri temporare de personal pentru a accelera dezvoltarea. Această urgență reflectă un punct de cotitură pentru OpenAI, care investește sute de miliarde de dolari pentru a susține creșterea și pentru a identifica o cale către profitabilitate pe termen lung.

Google reprezintă o preocupare majoră pentru OpenAI. Compania americană, care declarase anterior propriul „cod roșu” după apariția ChatGPT, își extinde rapid baza de utilizatori AI, sprijinită de succesul unor instrumente populare precum modelul de imagini Nano Banana.

Noul său model AI, Gemini 3, a depășit competiția în numeroase benchmark-uri și metrici populare din industrie, consolidând poziția Google în cursa pentru inteligența artificială.

