iOS 26.2 aduce funcții noi pentru șase aplicații iPhone: ce schimbări pregătește Apple

Apple se pregătește să lanseze iOS 26.2, un update important care aduce o serie de funcții noi pentru aplicațiile integrate în iPhone. Printre cele mai așteptate modificări se numără îmbunătățirile din aplicațiile Reminders și Apple Podcasts, menite să facă gestionarea timpului și consumul de conținut mai ușoare și mai intuitive.

În aplicația Reminders, Apple introduce posibilitatea de a marca anumite sarcini ca fiind „Urgent”. Odată setată ca urgentă, o notificare cu alarmă va suna exact la momentul stabilit, funcționând similar cu alarma de trezire a telefonului. Alarma poate fi amânată 9 minute, oferind utilizatorilor flexibilitate fără a uita complet de sarcina respectivă. În plus, sistemul utilizează și Live Activities, oferind un indiciu vizual suplimentar pentru a nu pierde din vedere sarcinile importante.

Aplicația Apple Podcasts beneficiază de trei funcții noi care îmbunătățesc experiența de ascultare. Prima, Automatic Chapters, folosește transcrierile podcasturilor și algoritmii Apple Intelligence pentru a genera automat capitole, chiar și pentru podcasturile care nu le oferă în mod tradițional. Celelalte două funcții, Podcast Mentions și ‘From This Episode’, permit utilizatorilor să acceseze ușor linkuri către alte episoade, recomandări de filme, cărți sau muzică menționate în emisiune.

Aceste îmbunătățiri fac parte dintr-un pachet mai larg de update-uri pentru șase aplicații Apple, care aduc atât funcționalități practice pentru utilizatori, cât și experiențe mai fluide și mai interactive pe iPhone. Lansarea iOS 26.2 este așteptată în curând, iar update-ul promite să transforme modul în care utilizatorii gestionează sarcinile și ascultă conținut audio pe dispozitivele Apple.

