8 C
București
sâmbătă, 29 noiembrie 2025
caută...
AcasăȘtirile zileiiOS 26.2 aduce funcții noi pentru șase aplicații iPhone: ce schimbări pregătește...

iOS 26.2 aduce funcții noi pentru șase aplicații iPhone: ce schimbări pregătește Apple

Știrile zileiTech
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
iOS 26.2 aduce funcții noi pentru șase aplicații iPhone: ce schimbări pregătește Apple
Foto - Apple

Apple se pregătește să lanseze iOS 26.2, un update important care aduce o serie de funcții noi pentru aplicațiile integrate în iPhone. Printre cele mai așteptate modificări se numără îmbunătățirile din aplicațiile Reminders și Apple Podcasts, menite să facă gestionarea timpului și consumul de conținut mai ușoare și mai intuitive.

În aplicația Reminders, Apple introduce posibilitatea de a marca anumite sarcini ca fiind „Urgent”. Odată setată ca urgentă, o notificare cu alarmă va suna exact la momentul stabilit, funcționând similar cu alarma de trezire a telefonului. Alarma poate fi amânată 9 minute, oferind utilizatorilor flexibilitate fără a uita complet de sarcina respectivă. În plus, sistemul utilizează și Live Activities, oferind un indiciu vizual suplimentar pentru a nu pierde din vedere sarcinile importante.

Aplicația Apple Podcasts beneficiază de trei funcții noi care îmbunătățesc experiența de ascultare. Prima, Automatic Chapters, folosește transcrierile podcasturilor și algoritmii Apple Intelligence pentru a genera automat capitole, chiar și pentru podcasturile care nu le oferă în mod tradițional. Celelalte două funcții, Podcast Mentions și ‘From This Episode’, permit utilizatorilor să acceseze ușor linkuri către alte episoade, recomandări de filme, cărți sau muzică menționate în emisiune.

CITEȘTE ȘI – iOS 26 introduce o funcție nouă pentru AirPods Pro: pauză automată a redării când adormi

Aceste îmbunătățiri fac parte dintr-un pachet mai larg de update-uri pentru șase aplicații Apple, care aduc atât funcționalități practice pentru utilizatori, cât și experiențe mai fluide și mai interactive pe iPhone. Lansarea iOS 26.2 este așteptată în curând, iar update-ul promite să transforme modul în care utilizatorii gestionează sarcinile și ascultă conținut audio pe dispozitivele Apple.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Cod galben de ploi abundente în zece județe și București: cantități de apă de peste 50 l/mp în zone izolate

Meteo Narcis Rosioru - 0
Un cod galben de ploi abundente este valabil de sâmbătă până duminică în zece județe și în municipiul București, avertizează Administrația Națională de Meteorologie...

Criză în aviația mondială: Mii de zboruri riscă anulări după descoperirea unei defecțiuni cauzate de radiațiile solare

Internațional Narcis Rosioru - 0
Aviația globală se confruntă cu o situație fără precedent, după ce s-a aflat că radiațiile solare puternice pot afecta sistemele de control ale aeronavelor...

Rusia resimte presiunea sancțiunilor. Putin majorează TVA-ul la 22% în 2026

Economie Alexandru Stancu - 0
Președintele Vladimir Putin a semnat vineri o reformă fiscală majoră care va ridica taxa pe valoarea adăugată (TVA) în Rusia de la 20% la...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.