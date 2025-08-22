ONU a emis vineri o declarație oficială prin care anunță că, pentru prima dată în Orientul Mijlociu, în guvernoratul Gaza există foamete.

Potrivit experților ONU, aproximativ 500.000 de oameni din Fâșia Gaza se află în condiții „catastrofale”, în contextul blocadei și al conflictului.

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a avertizat vineri că „orașul Gaza va fi distrus dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas nu acceptă pacea în termenii dictați de Israel.”

El a adăugat că „porțile iadului se vor deschide asupra ucigașilor și violatorilor (grupării) Hamas în Gaza, până când vor accepta condițiile stabilite de Israel pentru a pune capăt războiului, în principal eliberarea tuturor ostaticilor și dezarmarea”.

Statele Unite și Israel, în curs de negocieri pentru o soluție

Președintele israelian Benjamin Netanyahu a anunțat joi că a dat „instrucțiuni pentru începerea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor ostaticilor”, iar joi seara a ordonat „negocieri imediate” pentru încetarea războiului și eliberarea ostaticilor, în timp ce ultimele propuneri ale mediatorilor – Egipt, Qatar și SUA – sunt pe masă.

AFP relatează că jurnaliștii din Gaza asistă zilnic la distribuiri alimentare, unde mulțimi de palestinieni se îngrămădesc, plâng și imploră pentru a li se umple gamelele și caserolele, în condiții de disperare.

În prezent, Israelul controlează aproximativ 75% din teritoriul palestinian și intensifică presiunile militare, în timp ce vorbește despre posibilitatea unui acord de armistițiu.

Planuri de luare a orașului Gaza și negocieri pentru eliberarea ostaticilor

Guvernul israelian a aprobat săptămâna aceasta un plan de asalt asupra orașului Gaza, cel mai mare din enclave, și a mobilizat 60.000 de rezerviști.

Hamasul s-a declarat luni de acord cu un proiect de armistițiu de 60 de zile, în care să fie eliberați în două etape 49 de ostatici, dintre care 27 au fost deja declarați morți de armata israeliană, în schimbul eliberării unor deținuți palestinieni.

