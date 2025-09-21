Situația drepturilor omului în Rusia s-a agravat considerabil de la începutul războiului din Ucraina, avertizează Mariana Kaţarova, raportoare a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

Într-un raport publicat săptămâna trecută, aceasta semnalează utilizarea sistematică a represiunii, torturii și implicarea cadrelor medicale în abuzuri.

Kaţarova afirmă că, după invazia din februarie 2022, autoritățile ruse „și-au intensificat utilizarea urmăririlor penale, a pedepselor lungi cu închisoarea, a intimidării, a torturii şi a relelor tratamente pentru a reduce la tăcere opoziţia faţă de război”.

Experta acuză Moscova că a prezentat „exercitarea legitimă a drepturilor omului drept «ameninţări existenţiale la adresa securităţii» şi a descris aceste persoane drept ‘inamici ai statului’”.

Ea subliniază că independența instituțiilor a fost „demontată”, iar sistemul judiciar și forțele de ordine se află sub „control politic direct”.

Tortură pe scară largă

Raportul denunță „utilizarea persistentă, sistematică şi pe scară largă a torturii şi a relelor tratamente” de către forțele de securitate, poliție, personalul penitenciarelor și militari.

Kaţarova a atras atenția și asupra implicării personalului medical, care „participă şi tolerează cele mai odioase torturi, în special împotriva deţinuţilor ucraineni”.

Potrivit documentului, în unele cazuri medicii ar fi instruit gardienii „cu privire la modul de administrare a şocurilor electrice pentru a creşte durerea”.

Solicitarea expertei ONU

Mariana Kaţarova cere autorităților ruse să ancheteze și să tragă la răspundere „membrii personalului medical care au participat, au acceptat sau nu au raportat acte de tortură sau rele tratamente”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.