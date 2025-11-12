ONU afirmă că 13.500 de kilometri pătrați de căi navigabile ucrainene au nevoie de operațiuni de deminare

Națiunile Unite au anunțat miercuri că aproximativ 13.500 de kilometri pătrați (circa 5.000 de mile pătrate) de lacuri, râuri și zone de coastă din Ucraina sunt potențial contaminate cu mine și explozibili, în urma invaziei ruse care durează de aproape patru ani, notează AFP.

Deși războiul se desfășoară în principal pe uscat, ambele tabere au minat zone întinse din apropierea coastelor, iar o parte dintre proiectilele nedetonate din atacurile aeriene zilnice ale Rusiei ajung în apele interioare.

„Se estimează că 13.500 de kilometri pătrați din zonele acvatice ale Ucrainei — inclusiv fluviul Nipru, lacurile și țărmurile Mării Negre — sunt potențial contaminate cu resturi explozive de război”, a precizat Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) din Ucraina, într-un comunicat.

Până acum, doar 1,4% din apele contaminate — o suprafață echivalentă cu dimensiunea statului Puerto Rico — au fost deminate, fiind eliminate aproximativ 2.800 de dispozitive explozive.

Ucraina folosește roboți subacvatici în operațiunile de deminare, iar ONU a anunțat că a instruit 15 specialiști pentru a sprijini aceste eforturi.

În august, o mină a explodat în orașul-port Odesa, la Marea Neagră, ucigând trei persoane aflate la plajă, care au declanșat dispozitivul în timp ce înotau într-o zonă interzisă.

După mai mult de un deceniu de conflict — începând din 2014, odată cu luptele din estul țării între separatiștii susținuți de Moscova și forțele ucrainene, și intensificându-se în 2022, după invazia pe scară largă a Rusiei — Ucraina a devenit cea mai contaminată țară din lume cu mine.

Guvernul ucrainean estimează că, incluzând minele terestre și alte muniții neexplodate, aproximativ 23% din teritoriul țării — în jur de 137.000 de kilometri pătrați, o suprafață mai mare decât Grecia — este afectat de explozibili.

