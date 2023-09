One United Properties a închiriat 20.000 mp către o companie rămasă necunoscută, într-o clădire încă neconstruită

One United Properties a anunțat la BVB că a semnat un contract pentru închirierea a 20.000 mp birouri într-o dezvoltare viitoare, iar valoarea acestui contract depășește 10% din venitul total al companiei.

Compania care a închiriat spațiul a rămas necunoscută si va plăti 57 de milioane de euro fără TVA, adica peste 10% din veniturile totale ale companiei.

Contractul este semnat în avans va începe în 2026 si va dura 15 ani, fiind semnat pentru 0o suprafață brută de 20.000 mp (inclusiv terase) și locuri de parcare.

Contractul de închiriere este încheiat pentru o dezvoltare viitoare a companiei imobiliare, care mai deține, sub denumirea One Offices, clădirile de birouri One Cotroceni Park, a doua clădire din One North Gate, care va fi transformată în clădire de apartamente, prima find vândută, One Victoriei Center, One Herăstrău Office și One Victoriei Plaza.