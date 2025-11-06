Ancheta DNA arată că Fănel Bogos ar fi oferit 200.000 de lei unui intermediar care promitea să intervină la conducerea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, pentru a favoriza societatea

Direcția Națională Anticorupție a dispus reținerea omului de afaceri Fănel Bogos, administrator al unei companii avicole din județul Vaslui, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență, ambele în formă continuată. Ancheta vizează modul în care acesta ar fi încercat să obțină, prin intervenții ilegale, retragerea sancțiunilor aplicate de Direcția Sanitar-Veterinară Vaslui și înlocuirea conducerii instituției.

Potrivit procurorilor, în urma unui focar de salmoneloză, depistat în septembrie 2024, la una dintre fermele sale, Bogos ar fi solicitat despăgubiri de peste 13 milioane de lei, susținând că societatea nu are nicio vină pentru contaminare. Dosarul a fost însă respins, iar autoritățile au dispus monitorizarea strictă a neutralizării celor peste 200.000 de păsări afectate.

Nemulțumit de decizia instituției, omul de afaceri ar fi apelat la persoane din cercuri de influență pentru a obține sprijin în schimbul unor sume importante de bani. Ancheta DNA arată că Bogos ar fi oferit 200.000 de lei unui intermediar care promitea să intervină la conducerea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare pentru a favoriza societatea. Tranzacția ar fi fost mascată printr-un contract fictiv de consultanță.

Ulterior, în perioada iunie–septembrie 2025, Bogos ar fi promis alte 300.000 de euro pentru ca alți doi inculpați să intervină pe lângă funcționari și politicieni cu influență în domeniu. În plus, un alt colaborator ar fi pretins 100.000 de euro, sumele fiind disimulate prin angajări fictive în firma administrată de inculpat.

Procurorii susțin că, în paralel, asupra directorului DSVSA Vaslui s-ar fi exercitat presiuni pentru a retrage sancțiunile și pentru a aproba despăgubirile solicitate.

Pe lângă Fănel Bogos, alte trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore, sub acuzații de trafic de influență, dare de mită și șantaj. Alte două persoane sunt cercetate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Toți cei implicați vor fi prezentați Tribunalului Vaslui cu propunere de arestare preventivă, în timp ce ancheta DNA Iași continuă pentru stabilirea tuturor legăturilor și beneficiilor obținute prin aceste fapte.

