Olandezii vor boicota Eurovision 2026 dacă Israelul participă, anunță postul de televiziune

Postul de televiziune olandez AVROTROS a declarat vineri că nu va lua parte la Concursul Eurovision din 2026, dacă Israelul va fi admis să participe, invocând „suferința umană continuă și gravă din Gaza”, notează AFP.

Olanda amenință că va boicota Eurovision 2026 dacă Israelul participă

Decizia Olandei vine în contextul unei liste tot mai lungi de țări europene care amenință cu retragerea din competiție, inclusiv Irlanda și Spania. „Participarea AVROTROS la Eurovision 2026 nu va fi posibilă atâta timp cât Israelul rămâne admis de EBU”, se arată într-un comunicat, referindu-se la Uniunea Europeană de Radiodifuziune, organizatorul evenimentului.

Postul olandez a precizat că va fi dispus să participe doar dacă EBU va decide să nu accepte Israelul. În această săptămână, Irlanda, de șapte ori câștigătoare, a anunțat, de asemenea, că nu va participa alături de Israel.

AVROTROS leagă decizia de campania militară a Israelului în Gaza, precum și de ceea ce consideră „grave încălcări ale libertății presei” de către autoritățile israeliene. Postul a acuzat, de asemenea, „interferențe demonstrate… în timpul ultimei ediții a concursului, folosind evenimentul ca instrument politic”.

Atacul Hamas din octombrie 2023 a dus la moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, conform cifrelor israeliene. Din cei 251 de ostatici capturați, 47 rămân în Gaza, inclusiv 25 pe care armata israeliană îi consideră decedați. Ofensiva de represalii a Israelului a ucis cel puțin 64.656 de palestinieni, majoritatea civili, conform datelor Ministerului Sănătății din Gaza, considerate fiabile de ONU.

Eurovision este organizat de EBU în colaborare cu posturile naționale de televiziune publică din peste 35 de țări, inclusiv AVROTROS. Câștigătorul ediției din acest an a fost cântărețul austriac JJ, cu piesa „Wasted Love”, un mix de techno și operă, la competiția desfășurată în Basel, Elveția.

