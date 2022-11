Olandezii merg în optimile de finală ale CM din Qatar

Echipa națională a Olandei merge în optimile de finală ale CM din Qatar, după ce a reușit să învingă țara gazdă cu scorul de 2-0.

Țările de Jos aveau nevoie doar de un singur punct pentru a merge mai departe. De altfel, a obținut victoria împotriva unei echipe a Qatarului, deja eliminată de la CM și consfințită în istorie ca fiind țara gazdă cu cele mai slabe performanțe din toate timpurile. Așadar, Qatar se retrage umilită din turneu.

Olanda ocupă primul loc în Grupa A, cu șapte puncte, în timp ce Senegal, după victoria cu 2-1 în fața Ecuadorului, termină pe locul al doilea, cu șase puncte.

Ecuadorul și Qatar vor trebui să își ia însă adio, deoarece părăsesc turneul după ce au acumulat patru, respectiv zero puncte.

9/9 – The Netherlands have progressed from their first round group in all nine attempts at the World Cup; the best 100% opening group record by any nation at the #FIFAWorldCup. Procede. pic.twitter.com/iyApGbutUX — OptaJohan (@OptaJohan) November 29, 2022

