Oferte speciale de vacanță pentru români: bilete de avion gratuite pentru copii, cazări la 1 euro și reduceri în circuite culturale și destinații exotice

Românii care își fac planuri de vacanță pentru sărbătorile de iarnă sau pentru sezonul estival 2026 pot profita de ofertele speciale pregătite de Christian Tour cu ocazia celui mai mare Târg de Turism Online.

Pachetele promoționale sunt disponibile atât pe platforma online a agenției, cât și în rețeaua sa de agenții din întreaga țară, până duminică, 23 noiembrie. Ele includ reduceri semnificative, beneficii suplimentare, vouchere valorice și condiții comerciale preferențiale pentru rezervările efectuate pe durata târgului, aplicabile atât sejururilor, cât și circuitelor turistice programate pentru 2026.

Ne așteptăm la un interes ridicat pentru vacanțele de vară, așa că ne concentrăm pe destinațiile populare de litoral precum Grecia, Turcia, Bulgaria sau Tunisia. De asemenea, pentru iubitorii experiențelor de sărbători, oferim reduceri speciale la pachetele pentru Laponia, Țara lui Moș Crăciun, cu zbor direct și cazare de patru nopți. Ofertele noastre acoperă toate gusturile și tipurile de turiști, de la familii cu copii la seniori și de la vacanțe all inclusive la aventuri exotice, a declarat Cristian Pandel, CEO Christian Tour.

În categoria circuitelor turistice, turiștii beneficiază de reduceri de până la 25% și vouchere valorice de 50 sau 100 de euro, utilizabile pentru alte rezervări efectuate în 2026. Printre promoții se numără programe de tip autocar și charter cu tarife speciale, precum „Vacanța la 1 euro” pentru anumite perioade și hoteluri selectate sau „Plătești 1, merg 2” în unități de cazare din Paralia și Thassos. Pentru familii, Christian Tour oferă programe precum „Copiii zboară gratis” sau „Toate familiile merg cu copiii gratuit în vacanță”, acoperind atât transportul aerian, cât și cazarea și mesele copiilor.

Pe segmentul zborurilor charter, tarifele pentru destinații precum Grecia, Turcia sau Tunisia pornesc de la 399 de euro de persoană. În ceea ce privește circuitele culturale, reducerea aplicată pe durata târgului poate ajunge la 25%, cu prețuri începând de la 199 de euro pentru programul „Istanbul pentru Toți”. În perioada 20–23 noiembrie, agenția va activa și mecanismul „Prețuri Tsunami”, prin care reducerile se aplică pe intervale orare limitate pentru destinații surpriză.

Ne concentrăm pe diversificarea portofoliului și pe programe turistice accesibile unui public cât mai larg. Ofertele Târgului de Turism reflectă evoluția cererii și angajamentul nostru față de clienți, asigurând flexibilitate și siguranță în planificarea vacanțelor, a adăugat reprezentantul Christian Tour.

Cu aproape 30 de ani de experiență pe piața de turism din România, Christian Tour operează una dintre cele mai extinse rețele de agenții din țară și oferă servicii variate, de la charter și circuite tematice, până la pachete dedicate familiilor, experiențe culturale și destinații exotice.

