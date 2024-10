Oferta primită de Dan Petrescu, actual antrenor la CFR: „Acum o săptămână am avut!”

Petrescu a subliniat că dorința lui a fost întotdeauna să rămână la CFR Cluj, echipă cu care are o legătură puternică.

Cu toate acestea, antrenorul este conștient că, în lumea fotbalului, rezultatele sunt esențiale, iar un parcurs slab poate duce la demiterea sa.

Deși a refuzat oferta externă, Petrescu a menționat că rămâne concentrat asupra obiectivelor echipei și că va lucra din greu pentru a obține rezultate favorabile în competițiile viitoare.

Am avut ofertă şi acum o săptămână, am avut o foarte mare ofertă. Nu mai contează de unde, dar nu din România! Poate să vină oricând o ofertă pentru mine, dar eu mi-am dorit tot timpul să fiu la CFR, asta voi ştiţi. Am stat aici cel mai bine, mă simt bine. Acum ştiu că dacă nu am rezultate, chiar dacă am avut în trecut, nu mă aşteaptă nimeni nici 5 minute. Din păcate, asta e realitatea crudă a fotbalului românesc şi aici la CFR. Dacă nu ai rezultate trei meciuri, trebuie să pleci… ceea ce nu mi se pare foarte corect. Nu totdeauna antrenorul e de vină dacă nu ai rezultate, mai ales în contextul actual, în care au plecat foarte mulţi jucători de valoare şi au venit mulţi, dar care nu au demonstrat nicăieri. Trebuie să demonstreze. În felul ăsta e greu să ai pretenţii prea mari, dar aşa va fi mereu aici, indiferent pe scaunul ăsta cine se află… că sunt eu sau altul care nu a făcut nimic pentru club. Va fi mereu presiunea foarte mare, ăsta e adevărul!, a declarat Dan Petrescu, în cadrul unei conferințe de presă.