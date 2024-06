Sibiu, 10 iunie 2024 – Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu aduce în faţa publicului zeci de personalităţi marcante ale vieţii culturale, în cadrul seriei de conferinţe speciale.

Un număr de 21 de conferinţe speciale vor avea loc pe parcursul celor 10 zile de FITS, cele mai multe dintre evenimente fiind moderate de criticul de teatru Octavian Saiu şi de dramaturgul Matei Vişniec.



Timp de 10 zile, Octavian Saiu va intra în dialog cu Mikhail Baryshnikov, Jan Fabre, Tim Robbins, John Malkovich sau Neil Labute, în timp ce dramaturgul Matei Vişniec va modera conferinţele speciale cu Pippo Delbono, Lukasz Twarkowski, Joachim Umlauf sau Herve Koubi.



Accesul la conferinţele speciale din cadrul FITS este gratuit, în limita locurilor disponibile.



Invităm publicul să ia parte la aceste întâlniri unice pe care le oferim fără bilet, dar cu eforturi foarte mari pe care le facem în fiecare an. Este extraordinar să putem dialoga cu nume precum Mikhail Baryshnikov, Jan Fabre, Tim Robbins, John Malkovich, Pippo Delbono, Herve Koubi sau Neil Labute. Sunt personalităţi uriaşe pe care nu doar că le invităm să îşi prezinte spectacolele, dar iată că le invităm şi la conferinţe, astfel încât să primim cu toţii cât mai mult din bogăţia cunoaşterii lor , declară Constantin Chiriac, Preşedintele FITS.





Tim Robbins, Mikhail Baryshnikov şi John Malkovich printre invitaţii speciali

Vineri, 21 iunie, seria conferinţelor speciale este deschisă la ora 10:30 de o întâlnire cu Mikhail Baryshnikov și Jan Fabre, prilejuită de inaugurarea oficială a instalației video ”Not once”.



De la ora 15:00, părintele Constantin Necula, care va vorbi “Despre prietenie. Pur şi simplu” la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Tot vineri, de la ora 16:00, la Sala Oglinzilor de la Forumul Democrat al Germanilor, Octavian Saiu moderează conferinţa cu Mikhail Baryshnikov şi Jan Fabre.



Sâmbătă, 22 iunie, sunt programate conferinţele cu Pippo Delbono (de la ora 12:00) şi Tim Robbins (de la ora 14:00), tot la Sala Oglinzilor de la Forumul Democrat al Germanilor.

Matei Vişniec





Duminică, 23 iunie, Matei Vişniec intră în dialog cu artistul polonez Lukasz Twarkowski, în cadrul unui eveniment ce face parte din Sezonul Cultural Polonia-România 2024-2025. Tot duminică, Octavian Saiu va dialoga cu ambasadorul României în Austria, Emil Hurezeanu și cu Emanuel Tăvală pe tema cărţii „Români de seamă din Viena de altădată” semnată de profesorul Nicolae Dura. Seria conferinţelor din 23 iunie se încheie cu o discuţie între artistul Dan Perjovschi, Matei Câlția și Monica Dănilă despre rezidenţa Şona AIR.

Ziua de luni, 24 iunie, aduce două conferinţe speciale moderate de Matei Vişniec cu Joachim Umlauf, directorul Institutului Goethe în România şi cu coregrafa de origine spaniolă Rafaela Carrasco.

Marţi, 25 iunie, Octavian Saiu discută cu Gilda Lazăr, Po-Cheng Tsai și Gigi Căciuleanu în cadrul întâlnirilor JTI, în timp ce miercuri, 26 iunie, Matei Vişniec îl are invitat pe coregraful spaniol David Gutiérrez.



Joi, 27 iunie, este programată conferinţa specială cu John Malkovich și Ingeborga Dapkunaite, care vor discuta cu Octavian Saiu despre spectacolul „În singurătatea câmpurilor de bumbac” şi despre multe altele la Sala Oglinzilor, de la ora 12:00.



Tot joi, Matei Vişniec va discuta de la ora 14:00 cu coregraful francez Herve Koubi, despre spectacolul pe care compania sa îl aduce în FITS anul acesta.



Vineri, 28 iunie, este programată o conferinţă specială ce marchează Centenarul Institutului Francez în România.



Sâmbătă, 29 iunie, Octavian Saiu moderează 3 conferinţe speciale: de la ora 12:00 cu Emil Hurezeanu și Rudolf Graf, de la ora 14:00 cu dramaturgul Neil Labute şi de la ora 16:00 cu antreprenorul cultural de origine germană Jochen Sandig.



Tot sâmbătă, 29 iunie, Constantin Necula susţine o conferinţă pe tema “Frățietatea – Dialogul cu aproapele” la Catedrala Mitropolitană “Sfânta Treime”.



Seria de conferinţe speciale se încheie duminică, 30 iunie, cu acelaşi Octavian Saiu. De la ora 12:00, criticul de teatru va dialoga cu Anne Teresa de Keersmaeker, iar de la ora 13:00 va susţine o conferinţă în care va trage concluziile acestei ediţii de Festival.

Conferințele Bursei Internaționale de Spectacole – un prilej de întâlnire cu mari profesioniști din domeniul artistic



O altă serie importantă de conferințe este cea din cadrul Bursei Internaționale de Spectacole de la Sibiu. În perioada 24 – 27 iunie, publicul sibian va putea să asiste la discuții cu mari nume ale lumii artistice mondiale, printre care îi amintim pe Alicia Adams, vice-preşedinte International Programming and Dance la John F. Kennedy Center for Performing Arts, Lisa Richards Toney, președinte și director executiv al Asociației Profesioniștilor din Artele Spectacolului (APAP), Lee Hong Low, director de creație al Factory International și al Festivalului Internațional de la Manchester (MIF), Shona McCarthy, director executiv al Edinburgh Festival Fringe din Scoția sau Harold David, co-președinte al Festivalului Off Avignon din Franța.



Evenimentele din cadrul Bursei Internaționale de Spectacole se desfășoară la Sala Faust a hotelului MyContinental.



Ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu – cu tema PRIETENIE – se desfășoară între 21 și 30 iunie și programează peste 830 de evenimente indoor, outdoor și online.

Mai multe detalii privind spectacolele indoor, outdoor şi online din cadrul FITS 2024 sunt disponibile pe site-ul sibfest.ro şi prin intermediul aplicaţiei mobile FITS.