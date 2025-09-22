Potrivit MAE, discursul oficial va pune accent pe sprijinul constant al României pentru multilateralism, pe respectarea Cartei ONU și a dreptului internațional, dar și pe promovarea drepturilor omului

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va reprezenta România la reuniunea la nivel înalt a celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, care se va desfășura între 22 și 29 septembrie 2025 la New York. Șefa diplomației române va conduce delegația oficială și va susține, pe 29 septembrie, intervenția națională în plenul ONU, prilej de a contura prioritățile și obiectivele României pentru perioada următoare.

Potrivit MAE, discursul oficial va pune accent pe sprijinul constant al României pentru multilateralism, pe respectarea Cartei ONU și a dreptului internațional, dar și pe promovarea drepturilor omului și pe angajamentul pentru dezvoltare durabilă.

În contextul geopolitic actual, Țoiu va aborda teme centrale pentru securitatea europeană și regională, precum încălcările repetate comise de Federația Rusă, cu accent pe necesitatea opririi războiului din Ucraina. Alte subiecte vizate sunt situația din Orientul Mijlociu, inclusiv criza umanitară din Fâșia Gaza și eforturile internaționale pentru o soluție de pace, bazată pe formula celor două state, care să asigure stabilitate regională și să excludă organizațiile teroriste.

Șefa diplomației române va participa, de asemenea, la o serie de evenimente paralele, între care: ceremonia aniversară pentru 80 de ani de la fondarea ONU, conferința privind drepturile femeilor la 30 de ani de la Beijing+, reuniunea informală a miniștrilor de externe ai UE, summitul privind soluția celor două state pentru Palestina, dar și evenimente dedicate Ucrainei, cooperării transatlantice și consolidării rolului Curții Penale Internaționale.

Sesiunea aniversară de la New York are ca temă „Mai bine împreună: 80 de ani și mai mult pentru pace, dezvoltare și drepturile omului” și reunește lideri mondiali, șefi de stat și de guvern într-un moment considerat crucial pentru revitalizarea cooperării multilaterale. Dezbaterea generală, summitul pentru climă, precum și întâlnirile privind sănătatea publică, prevenirea bolilor netransmisibile și dezarmarea nucleară fac parte din agenda acestei săptămâni.

Participarea României, prin ministrul Oana Țoiu, marchează o schimbare de abordare față de anii trecuți, când delegațiile au fost conduse de președintele Klaus Iohannis sau, în alte situații, de premierul în funcție.

