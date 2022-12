O nouă aberație: Guvernul vrea să taxeze diferit doi salariați cu același venit brut

Prin „ordonanța trenuleț” pusă în transparență, din 2023 guvernul intenționează să taxeze în mod discriminatoriu salariile românilor cu același venit brut.

Scutirea de taxe prevăzută de proiectul de ordonanță pentru suma de 200 de lei din veniturile salariale ar urma să se aplice doar pentru persoanele care îndeplinesc două condiții cumulativ:

1) au salariul de bază brut lunar din contractul de muncă egal cu salariul minim brut, adică 3.000 lei în 2023;

2) și au venitul salarial brut total din același contract de muncă până în 4.000 lei.

„Guvernul PSD-PNL propune o nouă aberație fiscală. După supraimpozitarea muncii part-time, acum vine cu impozitarea diferențiată la același salariu. Doi salariați, cu același venit salarial brut, vor putea să plătească taxe diferite și să aibă salarii nete diferite. La fix același salariu.” a declarat Claudiu Năsui, președintele Comisiei de antreprenoriat și turism a Camerei deputaților.

Noua aberație fiscală are loc deoarece angajatul cu un salariu de bază de 3.000 lei, plus un alt avantaj de 100 lei, va beneficia de scutirea de taxe și va avea un salariu net de 1.953 lei. În schimb, angajatul care are același venit salarial brut de 3.100 lei nu va mai beneficia de scutirea de taxe și va avea un salariu net mai mic, de 1.870 lei.

Iată situația comparativă:

Angajat 1 Angajat 2 Salariu de bază 3.000 3.100 Scutire de taxe 200 0 Bonus 100 0 Total brut 3.100 3.100 CAS 725 775 CASS 290 310 Deducere personală 570 570 Impozit pe venit 132 145 Total taxe 1.147 1.230 Salariu net 1.953 1.870

Această reglementare discriminatorie a poverii fiscale pe muncă creează incertitudine și neliniște atât în rândul angajatorilor, cât și al angajaților.

Mai mult, reglementarea ar încuraja angajații la alb cu salariu între 3.001-4.000 lei să își reducă salariul de bază și să primească diferența ca bonus pentru a beneficia de reducerea de 200 de lei. În mod similar, angajații la alb cu un salariu puțin peste 4.000 lei vor fi încurajați să își modifice salariul de bază la 3.000 lei și să primească diferența de 999 lei prin bonusuri în afara salariului de bază, de asemenea ca să beneficieze și ei de deducerea de 200 de lei.

România are cea mai mare povară fiscală pe muncă pentru salariile mici din Europa. Este principalul motiv pentru care suntem pe primul loc la riscul de sărăcie în muncă la nivelul UE.

Pe de altă parte, acest tip de povară fiscală încurajează munca la negru, fenomen care în România persistă la unul din cele mai ridicate nivele din Europa. Tot povara fiscală sufocantă pe munca din România a condus la apariția fenomenului inedit de „muncă la gri”, adică plata nivelului minim în mod oficial și a unor diferențe de bani la negru pentru a oferi un venit net mai mare în buzunarul angajaților.