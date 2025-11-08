Cel puțin o femeie a fost ucisă, iar alte 11 persoane rănite într-un nou atac rusesc cu drone asupra orașului industrial ucrainean Dnipro, au declarat sâmbătă autoritățile locale. Printre răniți se află și doi copii, au precizat acestea, potrivit CNN.

Într-un bilanț separat, conform AFP, premierul ucrainean Iulia Sviridenko a indicat doi morți și șase răniți la Dnipro, unde o dronă a avariat puternic un imobil cu nouă etaje.

Potrivit autorității ucrainene de protecție civilă, drona a lovit în plin clădirea rezidențială, distrugând apartamente de la mai multe etaje. Serviciile de urgență au găsit cadavrul femeii într-unul dintre apartamentele distruse.

O înregistrare video de la autoritatea ucraineanăde protecție civilă arată o gaură mare în clădire. Mai mulți locatari au putut fi salvați de sub dărâmăturile de la fațada distrusă. Incendiul izbucnit s-ar părea că a fost stins. Mai multe persoane, printre care și o adolescentă de 13 ani, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Atacurile combinate, cu drone și rachete, ale Rusiei din noaptea de vineri spre sâmbătă au dus la întreruperi de electricitate și întârzieri ale trenurilor în mai multe regiuni ucrainene, întrucât au vizat, din nou, infrastructura energetică și feroviară a țării. În multe locuri, nu doar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, ci și cu apă caldă și agent termic.

Rusia aduce teroare în rândul populației civile

Întârzieri semnificative ale trenurilor au fost raportate în regiunea Poltava (centru), conform operatorului feroviar, care a indicat că au existat întreruperi de curent și avarii la rețeaua de contact în unele stații.

Autoritățile au raportat întreruperi de curent electric în urma atacurilor cu rachete și drone rusești asupra infrastructurii energetice în regiunea Kiev. Potrivit administrației regionale, în zona capitalei ucrainene o femeie a fost rănită și mai multe case au fost avariate.

Prin atacurile asupra infrastructurii energetice, Rusia încearcă să priveze populația civilă de curent și căldură, se arată într-un comunicat al administrației regionale din Kiev publicat pe Telegram.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lansat 458 de drone și 45 de rachete asupra Ucrainei, potrivit Forțelor aeriene ucrainene, care au declarat că au doborât 406 drone și nouă rachete.

