O companie aeriană taie 4.000 de locuri de muncă și mizează pe inteligența artificială pentru eficientizare

Grupul Lufthansa a anunțat luni că va elimina 4.000 de posturi la nivel global până în 2030, într-un amplu proces de restructurare menit să reducă costurile și să sporească eficiența prin digitalizare, automatizare și inteligență artificială (AI).

Lufthansa taie locuri de muncă

Concedierile vor afecta în special funcțiile administrative, cele mai multe vizând personalul din Germania, unde compania își are sediul central. „Schimbările profunde generate de digitalizare și utilizarea tot mai mare a inteligenței artificiale vor conduce la o eficiență sporită în numeroase procese și activități”, a transmis Lufthansa într-un comunicat emis în cadrul Capital Markets Day de la München.

Decizia vine în contextul unei tendințe globale: tot mai multe companii folosesc AI ca pretext sau catalizator pentru restructurări masive. Klarna și-a redus efectivele cu 40%, Salesforce a eliminat 4.000 de joburi în customer support, iar Accenture a confirmat că renunță la angajații care nu pot fi recalificați pentru a lucra cu noile tehnologii.

Pentru Lufthansa, restructurarea are și o miză financiară clară: compania și-a ridicat ținta de profitabilitate, estimând o marjă operațională ajustată între 8 și 10% din 2028, comparativ cu obiectivul anterior de 8%. De asemenea, estimează un flux de numerar liber anual de peste 2,5 miliarde de euro.

Totuși, compania vine după un an dificil. În 2024, grevele de personal, competiția acerbă pe piața globală și întârzierile în livrarea aeronavelor au redus cu 39% profitul EBIT, la 1,65 miliarde de euro. Marja operațională a scăzut la 4,4%, sub obiectivele strategice, iar acțiunile Lufthansa au încheiat anul cu un minus de 23%.

În pofida acestor provocări, piața a reacționat pozitiv la noul plan: acțiunile companiei au crescut cu 0,9% luni după-amiază, fiind deja pe un plus de 25% de la începutul anului. Analiștii UBS au apreciat că noile obiective „depășesc așteptările pieței” și ar putea consolida încrederea investitorilor.

