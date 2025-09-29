România rămâne statul european cu cel mai mare decalaj la colectarea TVA

Ministerul Finanțelor pregătește aplicarea mecanismului de taxare inversă pentru tranzacțiile cu îmbrăcăminte și încălțăminte, în încercarea de a limita pierderile uriașe din colectarea TVA. Implementarea acestei măsuri depinde însă de acordul Comisiei Europene, scrie profit.ro.

Prin taxarea inversă, responsabilitatea achitării TVA către stat este transferată de la vânzător la cumpărătorul înregistrat în scopuri de TVA. Măsura este deja utilizată în mai multe domenii cu risc ridicat de evaziune și ar putea fi extinsă și la segmentul vestimentar, unde autoritățile constată pierderi semnificative.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunța recent că instituția lucrează la mecanisme similare și pentru comerțul cu legume-fructe, domeniu marcat de fraude consistente. Extinderea sistemului la alte sectoare cu probleme este, potrivit oficialilor, o prioritate în perioada următoare.

Specialiștii în fiscalitate consideră taxarea inversă o metodă eficientă pentru reducerea evaziunii la TVA, însă avertizează că aplicarea generalizată nu mai este o opțiune realistă, întrucât noile reguli europene din 2030 vor limita derogările. În schimb, aplicarea sectorială poate aduce beneficii concrete în următorii ani.

România rămâne statul european cu cel mai mare decalaj la colectarea TVA. În 2022, Comisia Europeană estima un gol de 30,6% între TVA teoretic și cel efectiv încasat, echivalentul a 41,8 miliarde lei. Datele preliminare pentru 2023 arată o deteriorare la 33,7%, ceea ce înseamnă pierderi de peste 54 miliarde lei.

Taxarea inversă este deja aplicată în România pentru livrări de materiale reciclabile, cereale, energie, lemn, aur, telefoane mobile, microcipuri, console, terenuri și construcții. Extinderea la îmbrăcăminte și încălțăminte ar urma să vizeze un sector vulnerabil la evaziune, unde operațiunile de tip „firmă-fantomă” sunt frecvente. Dacă Bruxelles-ul își va da acordul, noul mecanism ar putea fi introdus gradual, după modelul altor state membre care au aplicat taxarea inversă pe segmente economice cu risc ridicat.

