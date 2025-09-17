Nvidia, lovită de interdicția AI în China: CEO-ul Jensen Huang își exprimă dezamăgirea

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, și-a exprimat miercuri dezamăgirea după ce Financial Times a raportat că autoritățile chineze au interzis utilizarea chipurilor AI produse de gigantul american în cadrul pieței locale. Potrivit raportului, Compania pentru Administrația Cibernetică a Chinei (CAC) a cerut firmelor locale, inclusiv ByteDance și Alibaba, să nu achiziționeze chipurile Nvidia RTX Pro 6000D, special concepute pentru piața chineză.

Putem fi prezenți pe o piață doar dacă țara dorește acest lucru. Am contribuit probabil mai mult la piața chineză decât multe alte țări și sunt dezamăgit de ceea ce văd, a declarat Huang într-o conferință de presă la Londra. El a precizat că decizia Chinei reflectă „agenda mai largă dintre SUA și China” și că înțelege contextul geopolitic.

Aceasta vine după ani turbulenți pentru Nvidia în China. În august, administrația Trump a aprobat un acord prin care Nvidia urma să primească licențe de export pentru chipurile H20 în schimbul a 15% din vânzările către China, cedate guvernului american. Cu toate acestea, recentele restricții reprezintă o nouă lovitură pentru afacerile companiei în țară.

Pe fondul acestor tensiuni, Nvidia investește 15 miliarde de dolari în infrastructura AI din Marea Britanie, iar alte companii americane, precum Microsoft, Google și Salesforce, anunță investiții similare. Huang subliniază însă că piața chineză rămâne crucială: „Tehnologia din China este vibrantă, iar noi am deservit-o timp de 30 de ani. Vom continua să sprijinim atât companiile chineze, cât și guvernul american în această perioadă complexă.”

