Hidroelectrica primește zilnic între 10.000 și 11.000 de solicitări de contractare din partea noilor clienți, în urma liberalizării totale a pieței de la 1 iulie

Karoly Borbely, CEO-ul Hidroelectrica, a prezentat un bilanț amplu al activității companiei de la preluarea mandatului în noiembrie 2023, evidențiind transformări majore, atât în zona de furnizare, cât și în investițiile de producție. La acel moment, portofoliul de clienți casnici era de 531.000 de locuri de consum, cu un consum lunar de 502 GWh. Peste un sfert dintre acești clienți se confruntau cu probleme legate de consum nefacturat, iar creanțele totale atingeau 2,83 miliarde lei, din care 1,45 miliarde lei reprezentau facturi neemise, echivalentul a 23% din profitul net pe 2023.

Situația dificilă de atunci a obligat compania să acorde eșalonări de plată pe perioade similare întârzierilor la facturare. În acest context, Borbely subliniază că soluțiile adoptate, implementarea tehnologiilor digitale, modernizarea portalurilor de contractare și îmbunătățirea interacțiunii cu clienții, au schimbat radical situația.

Numărul locurilor de consum pentru clienți casnici a crescut cu 65%, iar cel pentru non-casnici cu 24%. Procentul situațiilor nefacturate s-a redus spectaculos, până la doar 1,3% din total, iar creanțele s-au diminuat considerabil. Portalul online a devenit un instrument central, permițând contractarea facilă, actualizarea datelor și gestionarea convențiilor de consum. Utilizarea sa intensă a fost confirmată, inclusiv, în perioadele tensionate, precum cea a anunțării anulării plafonării la energie electrică. În prezent, Hidroelectrica primește zilnic între 10.000 și 11.000 de solicitări de contractare din partea noilor clienți, în urma liberalizării totale a pieței de la 1 iulie.

Pe partea de producție, Borbely a explicat că, în lipsa posibilității de a construi noi capacități hidro, compania se concentrează pe consolidarea portofoliului existent prin mentenanță și retehnologizare. Dacă în 2023 investițiile au fost de 200 milioane lei, anul 2024 a adus o triplare la 600 milioane lei, iar pentru 2025 obiectivul depășește pragul psihologic de 1 miliard lei.

Un moment de referință l-a reprezentat semnarea, în iulie 2024, a primului contract de retehnologizare după 12 ani, pentru centrala Vidraru, un proiect de 188 milioane euro, menit să modernizeze o unitate esențială pentru echilibrarea sistemului energetic național. Tot în acest an au fost lansate și contractele pentru retehnologizarea CHE Stejaru (97,4 milioane euro) și pentru modernizarea sistemelor SCADA din hidrocentralele de pe Olt (peste 60 milioane lei).

CEO-ul atrage atenția că Hidroelectrica are nevoie anual de 1 – 1,2 miliarde lei investiții pentru mentenanță și dezvoltarea de noi capacități, în paralel cu posibile achiziții de active.

