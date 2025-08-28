Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, a transmis că se așteaptă la vânzări de aproximativ 54 de miliarde de dolari în al treilea trimestru fiscal, care se încheie în octombrie.

Estimarea Nvidia este în linie cu media așteptărilor de pe Wall Street, dar sub predicțiile mai optimiste ale unor analiști, care mizau pe venituri de peste 60 de miliarde de dolari, scrie Financial Times.

Anunțul alimentează temerile că ritmul accelerat al investițiilor în inteligență artificială ar putea începe să încetinească, după doi ani de creștere spectaculoasă.

Probleme în China și reacția pieței

Afacerile Nvidia au fost afectate și de dificultățile din China. Deși administrația Trump a relaxat unele restricții privind exporturile de cipuri AI către Beijing, efectele nu s-au tradus încă în creșteri ale veniturilor.

În urma anunțului, acțiunile companiei au scăzut cu circa 3% în tranzacțiile extinse, după ce până la închiderea ședinței bursiere de miercuri crescuseră cu 35% de la începutul anului.

Capitalizarea bursieră a Nvidia depășește acum 4 trilioane de dolari.

Conducerea rămâne optimistă

Într-o conferință cu analiștii, CEO-ul Jensen Huang a respins ideea că interesul pentru infrastructura AI ar fi pe cale să scadă.

„Oportunitatea din faţa noastră este imensă”, a spus Huang. „Vedem cheltuieli pentru infrastructura AI de 3 până la 4 trilioane de dolari până la sfârşitul deceniului.”

Totodată, compania a aprobat un nou plan de răscumpărări de acțiuni în valoare de 60 de miliarde de dolari, pe lângă cei 14,7 miliarde de dolari rămași disponibili din programul anterior.

În trimestrul încheiat la 27 iulie, Nvidia a raportat venituri totale de 46,7 miliarde de dolari, cu 56% mai mult decât anul trecut și ușor peste estimările de 46,2 miliarde. Totuși, aceasta este cea mai mică rată de creștere din ultimii doi ani.

Profitul pe acțiune a fost de 1,05 dolari, peste așteptările de 1,01 dolari ale Wall Street.

