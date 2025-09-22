„Nu pot să mă abțin!” Marius Șumudică îl compară pe Gâlcă cu el și lansează critici surprinzătoare

Fostul antrenor al Rapidului i-a răspuns contestatarilor și a pus lupa pe actualul tehnician giuleștean, Constantin Gâlcă.

Rapid a suferit prima înfrângere a sezonului, 1-2 cu Hermannstadt, iar Marius Șumudică a profitat de ocazie pentru a transmite un mesaj public. Fostul antrenor giuleștean a amintit că în sezonul trecut a fost criticat pentru lipsa de minute oferite unor jucători tineri și a remarcat că situația este similară și acum, cu Gâlcă pe bancă.

„Nu pot să mă abțin! Vreau să le răspund într-un mod elegant contestatarilor de anul trecut, care îl criticau pe Șumudică în legătură cu anumiți jucători care jucau. Unde e Rareș Pop? Unde e Grameni? Unde e Micovschi? Erau atâția contestatari, impresari, oameni de fotbal care ziceau «Ce ai făcut cu Rareș Pop? I-ai dat în cap?». Nici nu-l văd la meciuri. Și Gâlcă îi dă în cap?”, a declarat Șumudică pentru fanatik.ro.

Șumudică, despre jocul Rapidului și declarațiile lui Gâlcă

Tehnicianul de 54 de ani a subliniat că Rapid ocupă un loc fruntaș în clasament datorită pragmatismului, nu neapărat printr-un joc spectaculos:

„Au fost pragmatici, au știut în anumite momente să închidă jocul și să ajungă unde sunt. Eu mi-aș dori din suflet să-și atingă obiectivele și cred că o pot face cu domnul Șucu, Angelescu, Gâlcă.”

Totodată, Șumudică nu a ezitat să îl taxeze pe actualul antrenor giuleștean pentru modul în care comunică după meciuri:

„Fără să-l jignesc, nu înțeleg ce vrea să spună. Nu termină o frază! Am rămas blocat când, la interviu. Începea o idee, zicea că le-a explicat ceva, după care nu ajungea la sfârșitul acelei fraze. Cu tot respectul pentru Costel, din punctul meu de vedere a făcut o treabă bună la Rapid.”

În ciuda criticilor, Șumudică a adăugat că îl respectă pe Constantin Gâlcă și îi dorește succes în actualul sezon:

„Îl respect ca și coleg, îmi doresc, ca rapidist, să performeze anul acesta, chiar dacă eu am fost antrenorul din sezonul precedent. Costel, cum a zis și Măldărășanu, e un tip echilibrat. Țin foarte mult în el. Ieri l-am văzut răbufnind, dar nu l-am înțeles, nu știu ce a vrut să spună.”

