Adrian Nicușor Nica, noul președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), va fi audiat luni, 16 septembrie, în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților.
Deputatul USR Cezar Drăgoescu a explicat necesitatea audierii noului președinte al ANAF:
„Având în vedere rolul esențial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală în colectarea veniturilor la bugetul de stat și în combaterea evaziunii fiscale, considerăm necesar ca șeful ANAF să ofere explicații publice cu privire la eficiența instituției și modul în care își exercită atribuțiile.”
Întrebările pregătite pentru șeful Fiscului
Parlamentarii USR au anunțat că vor solicita răspunsuri clare în legătură cu:
- măsurile adoptate pentru corectarea neregulilor semnalate de Curtea de Conturi;
- acțiunile concrete implementate pentru combaterea evaziunii fiscale;
- valoarea sumelor colectate din aceste activități, defalcate pe luni, de la începutul anului;
- domeniile economice cu cele mai ridicate niveluri de evaziune fiscală.
