Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat joi lansarea unei campanii de informare destinat să clarifice drepturile consumatorilor în restaurante, cafenele, baruri și fast-food-uri.

Potrivit noii campanii ANAF, la plata în numerar, clienții sunt obligați să solicite și să primească bonul fiscal, documentul care atestă tranzacția.

Pentru plățile prin card, clientul are dreptul să ceară emiterea și înmânarea bonului fiscal.

Deși operatorii nu sunt obligați legal să emită bonul la plată cu cardul de credit sau debit, aceștia pot face acest lucru dacă clientul solicită expres.

Refuzul de a elibera bonul, consecințe pentru comerciant

În cazul în care comercianții refuză să emită sau să înmâneze bonul fiscal, cu excepția situației de defectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, clientul are dreptul să primească bunurile sau serviciile achiziționate fără a plăti contravaloarea acestora.

„Prezența bonului fiscal este dovada plății serviciului și garanția că tranzacția a fost înregistrată și fiscalizată corect,” au transmis reprezentanții ANAF.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.