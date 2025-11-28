Nouă lege controversată în Rusia: medicii tineri, trimiși obligatoriu în spitale rurale după rezidențiat

Rusia trece printr-o transformare majoră în domeniul medical, după ce președintele Vladimir Putin a promulgat o lege care obligă medicii tineri, formați pe locuri finanțate de stat, să înceapă cariera în spitale din regiuni mici, adesea slab dotate și cu deficit cronic de personal. Măsura, prezentată de autorități ca o soluție la criza de cadre din sănătate, a stârnit un val uriaș de critici din partea studenților, medicilor și specialiștilor din domeniu, potrivit The Moscow Times.

Ce prevede noua lege

Conform noilor reglementări, toți absolvenții programelor de rezidențiat finanțate de stat trebuie să semneze, înainte de începerea pregătirii, un acord prin care se angajează să lucreze timp de până la trei ani într-un spital sau o clinică aflată în sistemul de asigurări publice. Pentru mulți dintre ei, acest lucru înseamnă plecarea în localități izolate sau orașe mici, departe de centrele universitare, unde condițiile sunt adesea dificile.

Studenții care nu respectă contractul pot fi obligați să achite statului o amendă uriașă – de trei ori costul studiilor.

Nemulțumirile tinerilor medici

Măsura a generat peste o mie de recenzii negative și critici ferme, inclusiv din partea unor medici deja plecați din sistem. Tinerii acuză lipsa garanțiilor privind salariile, locuința sau condițiile de lucru.

Un student din Tomsk, înscris la un rezidențiat de chirurgie, a explicat îngrijorarea multora:

Sunt la început de drum și nu vreau să mă trezesc trăind într-un sat fără resurse și fără perspectivă. Nu acesta este viitorul pentru care am învățat.

Alți rezidenți au povestit că mentoratul, obligatoriu prin lege, funcționează deficitar. În unele cazuri, „mentorii” erau medici tineri, abia angajați, fără experiență practică solidă.

Reformă sau soluție de avarie?

Autoritățile susțin că legea va acoperi deficitul de personal din regiunile cele mai afectate. Totuși, specialiștii avertizează că efectul ar putea fi exact invers: tinerii să renunțe complet la cariera medicală.

Un student din Barnaul a afirmat:

Asta nu rezolvă lipsa de medici. Doar crește riscul de extenuare, demotivare și plecări din sistem.

Experții consideră că problema este mult mai profundă: salariile rămân scăzute în multe regiuni, iar infrastructura spitalelor rurale este adesea învechită. Programele anterioare, precum „Doctorul Rural”, nu au reușit să atragă suficient personal, în ciuda stimulentelor financiare.

Contextul mai larg al crizei medicale

Sectorul medical din Rusia se confruntă cu dificultăți majore încă dinaintea războiului din Ucraina, însă sancțiunile internaționale au agravat situația. Accesul la medicamente, instrumentar și materiale esențiale a devenit tot mai complicat, iar presiunea asupra personalului medical a crescut.

Judyth Twigg, expert în sănătate publică, explică:

Guvernul încearcă să atragă tineri în profesie, dar în realitate lucrurile devin tot mai dificile. Sistemul are nevoie de o strategie pe termen lung, nu de măsuri temporare.

