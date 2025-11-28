Directorul Serviciilor pentru Cetățenie și Imigrare din SUA (USCIS) a anunțat declanșarea unei ample reexaminări a permiselor de ședere emise cetățenilor proveniți din țări considerate „îngrijorătoare”.

CNN notează că măsura a fost dispusă la cererea președintelui Donald Trump, în contextul atacului comis la Washington de un cetățean afgan asupra a doi membri ai Gărzii Naționale.

„La indicaţia preşedintelui, am dispus reexaminarea completă şi riguroasă a fiecărei cărţi verzi pentru fiecare străin din fiecare ţară ce suscită motive de îngrijorare”, a scris Joe Edlow într-o postare pe X.

Lista completă a statelor vizate de reevaluare

Solicitată să ofere detalii, USCIS a indicat pentru CNN cele 19 țări menționate într-o proclamație prezidențială emisă în luna iunie. Printre acestea se află state afectate de conflicte, instabilitate sau guvernanță precară.

Țările vizate:

Afganistan, Myanmar, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan și Venezuela.

DHS analizează și dosarele de azil aprobate în anii administrației Biden

Paralel cu verificarea permiselor de ședere, Departamentul Securității Interne (DHS) a comunicat pentru CNN că supune unei revizuiri toate cazurile de azil aprobate în perioada administrației Biden.

Procesul ar putea conduce la reevaluări, posibile suspendări sau noi controale de securitate.

Cine este suspectul atacului din Washington

Potrivit informațiilor CNN, suspectul reținut pentru atacul de miercuri venise în SUA în 2021 prin operațiunea „Allies Welcome”, program care a facilitat evacuarea și relocarea afganilor ce au sprijinit forțele americane.

Deși a intrat în țară în timpul administrației Biden, azilul i-a fost acordat abia în aprilie anul acesta, sub administrația Trump.

Un oficial american a precizat că bărbatul a trecut „curat la toate verificările” atât înainte de colaborarea cu guvernul, cât și înainte de admiterea sa în Statele Unite.

