Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că spitalele din România vor putea organiza caravane medicale mobile, în parteneriat cu asociații și organizații locale, pentru a oferi servicii în zone izolate sau slab deservite.

„De acum înainte, spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, în parteneriat cu asociaţii şi organizaţii locale, iar serviciile acordate vor fi decontate de CNAS, în regim ambulatoriu,” a precizat ministrul Rogobete.

El a adăugat că vor fi acoperite servicii medicale de spitalizare de zi, consultații, proceduri diagnostice și terapeutice, precum și investigații paraclinice, toate din pachetul de servicii reglementat prin contractul-cadru.

Nevoia de acces la servicii în comunitățile defavorizate

Ministrul a subliniat că în România există încă multe zone unde accesul la servicii medicale este dificil, comunitățile din zonele izolate fiind nevoite să aștepte mult timp pentru consultații, ceea ce duce la lipsă de diagnostic și tratamente întârziate.

„Tocmai de aceea, împreună cu echipa Ministerului Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, am decis să oficializăm aceste acțiuni,” a spus ministrul.

În acest weekend, o astfel de caravană s-a deplasatla Mănăstirea Oașa, unde o echipă de medici din Timișoara a consultat locuitorii din zonă.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.