Nottingham Forest l-a numit pe Ange Postecoglou antrenor principal al echipei

Nottingham Forest a confirmat oficial, marți, numirea lui Ange Postecoglou în funcția de antrenor principal al echipei. Tehnicianul australian sosește pe City Ground cu un palmares impresionant și peste 25 de ani de experiență la cel mai înalt nivel.

Ange Postecoglou a semnat cu Nottingham Forest

Cariera lui Ange Postecoglou este marcată de succese importante în Australia și Japonia, unde a câștigat titlul de campion atât cu Brisbane Roar, cât și cu Yokohama F. Marinos. În iunie 2021 a preluat-o pe Celtic, reușind în primul sezon să câștige eventul, iar în al doilea să obțină tripla internă – performanțe care i-au adus și o nominalizare la titlul de „Antrenorul anului FIFA” în 2023.

CITEȘTE ȘI – Transfer surpriză la Cluj! Postolachi a trecut de la CFR la rivala Universitatea

Ulterior, Postecoglou a ajuns în Premier League, la Tottenham Hotspur, unde a reușit să readucă trofee în vitrina clubului. În 2024/25, Spurs au cucerit Europa League, primul trofeu major al clubului după o pauză de 17 ani, și au obținut calificarea în Liga Campionilor.

Numirea lui Postecoglou marchează o nouă etapă în dezvoltarea lui Nottingham Forest, club care își propune să continue ascensiunea și să devină o prezență constantă în competițiile europene.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.