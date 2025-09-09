Transfer surpriză la Cluj! Postolachi a trecut de la CFR la rivala Universitatea

Atacantul moldovean de 25 de ani a semnat cu „Șepcile roșii” după ce și-a pierdut locul la CFR Cluj.

Universitatea Cluj a anunțat oficial transferul lui Virgiliu Postolachi (25 de ani) de la rivala CFR Cluj. Vârful moldovean devine noul atacant al „studenților”, după ce Mamadou Thiam a plecat la FCSB.

CFR Cluj a confirmat despărțirea printr-un mesaj pe rețelele de socializare:

„Mulțumim, Virgiliu Postolachi! Clubul CFR 1907 Cluj anunță încetarea colaborării cu Virgiliu Postolachi, atacantul urmând a evolua, începând de astăzi, la U Cluj. Venit în Gruia la începutul sezonului trecut, Postolachi a bifat 51 de prezențe în tricoul echipei noastre, reușind să înscrie 7 goluri. Îți mulțumim pentru tot, Posto! Mult succes și multă sănătate!”

De ce a plecat Postolachi din Gruia

În debutul acestui sezon, Postolachi fusese cel mai folosit atacant al CFR-ului, profitând de absența lui Louis Munteanu. Odată cu instalarea lui Andrea Mandorlini, rolul său s-a diminuat, italianul preferându-l pe Muhammed Badamosi în ofensivă.

Astfel, mutarea la U Cluj vine ca o șansă de relansare pentru internaționalul moldovean, care are 29 de selecții și un gol pentru naționala Moldovei.

Cifrele transferului

Suma de transfer: aproximativ 200.000 de euro

Salariu la CFR Cluj: 15.000 de euro lunar

Cota de piață actuală: 750.000 de euro (Transfermarkt)

Postolachi se numără printre cei șase jucători de care CFR Cluj a decis să se despartă după ratarea calificării în faza principală a cupelor europene. Pe lista plecărilor s-au mai aflat Kenneth Omeruo, Drilon Islami, Alessandro Micai, Antonio Bosec și Daniel Dumbrăvanu.

Prin această mutare, Universitatea Cluj își consolidează compartimentul ofensiv cu un jucător cu experiență europeană și adaptat deja la fotbalul din România.

