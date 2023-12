Nordis Group inaugurează Hotelul Nordis Mamaia 5 *****, cea mai mare investiție hotelieră din România din ultimii 30 de ani și cel mai mare hotel de leisure din Europa Centrală și de Est. Nordis Group sărbătorește deschiderea hotelului cu un eveniment de Revelion marcând intrarea în etapa de soft opening și aniversarea a 15 ani de excelență în imobiliare pe piața românească.

Nordis Mamaia 5 ***** reprezintă cel mai mare hotel din lanțul hotel & residence de 5 stele din portofoliul Nordis Group, fiind deschis tot timpul anului. Cu o capacitate de 712 unități de cazare, camere și apartamente cu 2 și 3 camere, cu vedere spre mare și lac, Hotelul Nordis Mamaia se remarcă prin design de excepție, soluții tehnologice inovatoare și un mix complet de facilități, printre care cel mai mare SPA de pe litoral, dispus pe 3200 mp.

Investiție majoră de aproximativ 100 milioane euro

„Ne pregătim pentru cel mai bun an din istoria Nordis, întrucât zilele acestea deschidem Hotelul Nordis Mamaia și intrăm în etapa de soft opening. Organizăm un Revelion extravagant pentru a sărbători împreună cu partenerii și clienții noștri acest moment extraordinar. Intrăm în 2024 cu un obiectiv important, acela de de a oferi experiențe memorabile turiștilor noștri, ceea ce va conduce către un grad de ocupare ridicat pentru hotelul nostru. Vrem să dovedim faptul că România merită să fie pe lista țărilor cu oferte turistice extraordinare, la același nivel cu standardele internaționale.

Hotelul Nordis Mamaia 5 ***** reprezintă o investiție majoră de cca 100 milioane euro, din totalul de 400 milioane euro, valoare estimată a întregului resort la momentul finalizării. Este un proiect prin care ne dorim să dezvoltăm turismul de lux în România, contribuind la poziționarea țării noastre ca destinație turistică de top în regiune. Am gândit Nordis Mamaia ca un cadru de leisure de 5 stele, care depășește orice așteptări. Natura ne-a oferit avantajul localizării între mare și lac, iar noi am construit, cele mai frumoase clădiri de pe tot litoralul românesc. Nordis Mamaia are prevăzute facilități care acoperă o gamă extinsă de servicii de relaxare și divertisment și va fi apreciat de turiști din întreaga lume”, declară Emanuel Poștoacă, fondator Nordis Group.

Începând cu 1 ianuarie 2024, încep rezervările pentru toți turiștii care vor dori să experimenteze stilul de viață Nordis și facilitățile din cadrul hotelului, aceștia fiind așteptați din a doua jumătate a lunii ianuarie. Serviciile oferite sunt disponibile tot timpul anului, iar datorită poziționării între mare și lac, un sejur la Nordis Mamaia favorizează efectele bluehealth – de îmbunătățire a sănătății și a stării de spirit, indiferent de sezon.

„Împreună cu echipa Nordis Group, marcăm un succes extraordinar și după o activitate intensă am reușit să creăm o echipă închegată și să avem totul pregătit pentru inaugurare. Strategia de intrare pe piață a unui hotel de 5 stele necesită un proces laborios, în care componenta serviciilor este extrem de importantă.

Întreaga experiență acumulată în resorturi ultra-luxury se transpune în alinierea serviciilor Hotelului Nordis Mamaia la cel mai înalt nivel de ospitalitate și converge în transfer de know-how oferit întregii echipe.

Odată cu hotelul, deschidem o serie de facilități care cu siguranță constituie atracții pentru turiștii interesați de servicii de 5 stele. SPA-ul este vedeta Hotelului Nordis Mamaia, acolo unde zona de piscine conferă un mediu de wellness deosebit. Mă simt onorat că am ocazia să fiu un dirijor al acestui hotel extraordinar”, declară Corneliu Ghimbășanu, General Manager Hotel Nordis Mamaia 5 *****.

Deschis tot timpul anului, Hotelul Nordis Mamaia oferă acces permanent la o experiență unică pe litoralul românesc, ce promovează un lifestyle de 5 stele în mijlocul naturii albastre. Serviciile oferite sunt menite să ofere răsfățul suprem pentru a crea acel work – life balance atât de necesar și a îmbunătăți astfel calitatea vieții.

La finalizarea întregului complex, Nordis Mamaia hotel & residence va dispune de o gamă largă de facilități: 12 cafenele, baruri și restaurante cu o ofertă culinară variată, axată pe fine dining, 5 piscine, inclusiv pentru copii, cel mai mare SPA dintr-o rețea hotelieră din România, galerie comercială, cinema VIP, beauty salon, centru de fitness dotat cu echipamente de ultimă generație, club pentru copii și sală de gaming, centru de conferințe și evenimente, cazinou, sală polivalentă cu 1000 de locuri, ballroom, ponton pe lac. În cadrul resort-ului este prevăzută și o clinică de recuperare medicală, care va întregi pachetul de servicii wellness și va contribui la clasificarea ansamblului drept destinație de wellbeing.

Nordis Mamaia, un concept nou de resort pe litoralul românesc, cu opțiuni variate în materie de leisure, entertainment și business

Nordis Mamaia 5***** este o dezvoltare imobiliară de referință pentru litoralul românesc, ce ridică standardul vacanțelor și se poziționează ca destinație internațională de senzație:

– Locație extraordinară: situat în nordul Stațiunii Mamaia Nord, pe partea cu marea, ansamblul este foarte aproape de plajă și la doar 2 minute de condus până la exclusivista zonă de cluburi din Mamaia Nord;

– Servicii de 5 stele: room service, room cleaning, concierge, valet parking, servicii diverse pentru activități de leisure;

– Mix unic de facilități disponibil în România, deschise 12 luni pe an.

Designul interior al camerelor respectă o lege fundamentală a designului, armonizarea între estetic, utilitate și calitate. Stilul quiet luxury abordat creează o stare de încântare și de relaxare, prin contrastarea elementelor elegante statement, cu texturi și nuanțe în tonuri armonioase, primitoare.

Facilitățile Hotelului Nordis Mamaia

Nordis Group are o viziune pe termen lung în România, având ca obiective: dezvoltarea turismului, deschiderea de oportunități de investiție pe termen lung, formarea de comunități cu pasiuni și interese comune și ambiția de a oferi un stil de viață de 5 stele.

Cel mai mare SPA dintr-un hotel de leisure – Cele 5 piscine acoperă fiecare arie de interes în materie de relaxare și tonifiere cu ajutorul apei. Nordis SPA include astfel: Vitality Pool, Aqua tonic Pool, Salt Pool, Jacuzzi, dar și piscină pentru copii.

Restaurant Hana – Cu un design modern, Hana este restaurantul principal al hotelului, dispune de 200 de locuri și asigură micul dejun, prânzul și cina.

Baccarat Lounge – Poziționat la etajul superior al recepției, acest lounge este un cadru intim potrivit pentru relaxare, discuții de business sau networking.

Cafeneaua Allure – Un cadru elegant, cu spații amenajate pentru diverse activități: zonă de bar, zonă de sitting și library area, Allure Café va fi locul preferat al turiștilor hotelului Nordis Mamaia.

Zona de lobby – În amenajarea zonei de lobby și a spațiilor de așteptare și tranziție, piesele de decor au fost selecționate după criterii riguroase și poziționate strategic, pentru a bine defini zonele: bibliotecă, cocktail bar, cafenea, și zone de sitting.

Arhitectura exterioară – Dezvoltat pe baza principiilor de design arhitectural organic, ce imită valurile mării, Nordis Mamaia se impune prin estetica arhitecturală unică și devine o referință pe litoralul românesc.

Vegetație luxuriantă, verde tot timpul anului – Stilul Nordis se remarcă prin calitate și eleganță, iar somptuozitatea clădirilor în combinație cu vegetația densă și diversificată, înfățișează cel mai vibrant loc din Mamaia Nord.

Destinație turistică de 5 stele

Nordis Mamaia este o destinație ideală pentru wellness travel, datorită poziționării sale între mare și lac. Pe lângă posibilitatea de a petrece timp în mediu natural, pentru efecte benefice asupra sănătății și stării de spirit, hotelul oferă turiștilor oportunitatea de a avea facilități de wellness chiar în resort. SPA-ul hotelului constituie o invitație la deconectare și relaxare la piscine și detensionare și răsfăț prin proceduri de îngrijire, tratamente și masaje.

O destinație potrivită pentru vacanțele în familie, Hotelul Nordis Mamaia oferă multiple opțiuni în materie de divertisment și relaxare în familie: distracție la piscine, mese în familie într-unul din restaurantele Nordis, voie bună și noi prietenii la locul de joacă sau sesiuni de noi provocări în sala de gaming, seri de cinema în sala VIP, sedințe de relaxare la SPA, sesiuni de shopping în galeria comercială, promenadă și socializare în curtea interioară amenajată, dimineți târzii pe balconul cu vedere către mare și lac, plimbări pe plaja privată sau pe pontonul lacului Siutghiol.

Sub conceptul Nordis Wonderland, hotelul dispune de facilități pentru distracția copiilor: piscină dedicată, locuri de joacă, sală de gaming și evenimente organizate periodic. Nordis Mamaia beneficiază de supraveghere, pază și protecție, ceea ce asigură un grad sporit de siguranță.

Prin prisma avantajelor de geo-poziționare și a facilităților disponibile în cadrul ansamblului, hotelul Nordis Mamaia este un business travel destination potrivit pentru organizarea de conferințe și evenimente de afaceri, desfășurarea de teambuildinguri, oferind opțiuni variate pentru activități de echipă și petrecerea unui timp de calitate.

