Nominalizările pentru premiile Golden Globe din 2025 s-au anunțat

Nominalizările pentru premiile Golden Globe din 2025 au fost anunțate pe 9 decembrie, iar printre marile câștigătoare se numără filmele „Emilia Pérez” și „Wicked” și serialele „The Bear” și „Shōgun”.

Aceste producții au obținut multiple nominalizări în diverse categorii, ceea ce le face să fie printre cele mai apreciate ale anului.

Nominalizările pentru premiile Golden Globe 2025

În ceea ce privește filmele, „Emilia Pérez” a condus topul, cu 10 nominalizări, inclusiv pentru actrițele Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña și Selena Gomez, notează People.

CITEȘTE ȘI – Continuă tradiția. Când se vor difuza filmele Singur Acasă 1, 2 și 3

Printre filmele nominalizate pentru „Best Motion Picture – Musical or Comedy” se numără „Wicked” și „The Substance”. La categoria „Best Motion Picture – Drama”, filmele precum „The Brutalist” și „Dune: Part Two” se numără printre favoriți. De asemenea, au fost incluse producții de animație de succes, cum ar fi „Inside Out 2” și „Moana 2”.

La categoria televiziune, „The Bear” a primit cele mai multe nominalizări, fiind urmat de „Shōgun” și „Only Murders in the Building”. Aceste seriale au atras atenția criticilor și publicului, cu performanțe remarcabile din partea actorilor. Printre actori nominalizați se numără Zendaya pentru rolul său din „Challengers” și Selena Gomez pentru „Only Murders in the Building”.

Ceremonia de decernare a premiilor va fi găzduită de comedianta Nikki Glaser și va avea loc pe 5 ianuarie 2025. De asemenea, la eveniment vor fi onorați cu premii speciale Viola Davis, care va primi Premiul Cecil B. DeMille, și Ted Danson, care va primi Premiul Carol Burnett.

Aceste nominalizări reflectă o diversitate de producții și performanțe, subliniind realizările remarcabile din industria filmului și televiziunii din acest an.

Prmeiile sunt considerate un indicator important al celor mai bune producții și performanțe din industrie, iar ceremonia este un moment deosebit pentru a celebra realizările actorilor, regizorilor și echipelor din spatele filmelor și serialelor populare.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!