Conform unei analize publicate vineri de Congressional Budget Office (CBO), dacă politicile tarifare ale președintelui Donald Trump vor fi menținute și extinse, veniturile suplimentare generate din taxe vamale ar putea diminua deficitul bugetar al SUA cu 3,3 trilioane de dolari, iar plățile de dobânzi ale guvernului federal s-ar reduce cu încă 700 de miliarde.

Totuși, CBO avertizează că nivelurile actuale ale tarifelor ar putea fi contestate în negocieri comerciale internaționale sau în fața instanțelor, ceea ce ar putea afecta eficiența implementării acestor măsuri.

Estimări despre impactul pachetului de reduceri fiscale și cheltuieli

Pachetul de reduceri de taxe și cheltuieli adoptat de republicani anul acesta urmează să crească deficitul cu 3,4 trilioane de dolari în următorul deceniu.

Veniturile din taxe vamale impuse de SUA, generate în acest an fiscal peste nivelul din anul anterior (mai mult de 26 miliarde de dolari), vor compensa parțial această creștere.

Situația currentă a datoriei federale și contextul politic

Datoria federală a Statelor Unite a ajuns la 37,18 trilioane de dolari, conform datelor Trezoreriei.

În ciuda veniturilor crescute din tarife, Congresul se află în fața unui termen-limită la sfârșitul lunii septembrie pentru adoptarea legilor de finanțare, altfel riscând un blocaj guvernamental.

