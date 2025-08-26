Noi dezvăluiri din telenovela transferului lui Eberechi Eze! Starul englez a refuzat Tottenham pentru Arsenal

Fostul mijlocaș al lui Crystal Palace a recunoscut că a fost mereu visul său să joace pentru „tunari”.

Arsenal a reușit una dintre cele mai spectaculoase mutări ale verii, obținând semnătura lui Eberechi Eze (26 de ani) de la Crystal Palace pentru suma de 67,5 milioane de lire. Transferul a fost confirmat chiar înaintea victoriei categorice cu Leeds, scor 5-0, când mijlocașul englez a fost prezentat fanilor de pe „Emirates”.

Tottenham părea favorită clară să îl aducă pe Eze, după ce ajunsese la un acord cu Palace, însă Arsenal a intervenit pe ultima sută de metri și a deturnat negocierile. Conform presei britanice, accidentarea lui Kai Havertz, care riscă să lipsească trei luni, i-a forțat pe „tunari” să revină în cursa pentru starul londonez.

Eze, care a evoluat de patru ori pe „Emirates” ca adversar în tricoul lui Palace, a mărturisit că alegerea sa a fost dictată de emoție și de dorința de a îmbrăca tricoul echipei favorite din copilărie.

„M-am gândit la întoarcerea asta din momentul în care am înțeles ce înseamnă să devii fotbalist profesionist. Mereu am crezut că Arsenal este locul unde vreau să ajung, ce vreau să realizez. Am fost patru ani la trialuri, iar de fiecare dată când veneam la meciuri cu frații mei îmi spuneam: «ăsta e momentul, asta e șansa»”, a declarat Eze într-un interviu acordat lui Ian Wright.

„Ca jucător, am un nivel de încredere în mine. Am jucat, am progresat, am crezut că dacă e să fie, se va întâmpla. Și dacă nu, eram împăcat, pentru că știam că dau totul. Dar să se întâmple acum, să fiu aici, îmi dă o energie în plus”, a adăugat noul mijlocaș al lui Arsenal.

Reacția Tottenham după refuz

Decizia lui Eze nu a fost primită bine de rivalii din nordul Londrei. Antrenorul lui Spurs, Thomas Frank, a transmis un mesaj ferm, sugerând că nu vrea să aducă jucători care nu își doresc cu adevărat să reprezinte clubul:

„Nu vreau niciun jucător care nu vrea să vină la acest club. Dacă nu vor să poarte acest tricou fantastic, atunci nu îi vrem aici. Suporterii vor simți la fel – joacă pentru emblemă, pentru club, și bucură-te de asta. Dacă nu, nicio problemă, mergem mai departe”, a spus danezul.

Frank este în căutarea unui mijlocaș creativ, avându-i accidentați pe James Maddison (out până la finalul sezonului) și Dejan Kulusevski, care ar putea reveni pe parcurs.

