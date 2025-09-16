Președintele Nicușor Dan a afirmat luni că are nume pentru multe din funcțiile de consilieri prezidențiali și va prezenta, într-o perioadă scurtă de timp, ‘un pachet consistent’ în acest sens.

‘Am nume pentru multe din domeniile astea. Până acum… rolul consilierilor este să consilieze președintele pe diferite teme. Până acum am fost prins în aceste chestiuni care au fost urgente – coaliție, deficit, reprezentare externă și abia acum, în ultimele să zicem una – două săptămâni, am avut puțin spațiu de a reflecta pe o distribuție echilibrată între consilieri. E o chestiune de timp foarte scurt din momentul ăsta’, a declarat șeful statului, la Antena 3.

Întrebat dacă numirile consilierilor vor fi făcute împreună sau separat, președintele a răspuns: ‘Îmi doresc să fie un pachet consistent’.

Nicușor Dan l-a numit pe Cristian Diaconescu consilier prezidențial pentru apărare

Cristian Diaconescu a fost numit, începând cu data de 30 iunie, în funcția de consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională, printr-un decret semnat de președintele Nicușor Dan.

Decretul de numire a fost publicat marți în Monitorul Oficial al României.

‘Începând cu data de 30 iunie 2025, domnul Cristian Diaconescu se numește în funcția de consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională’, precizează sursa citată.

