Nicușor Dan: Trofeul Under 21 va rămâne expus la ARCUB până duminică seara

Nicușor Dan a anunțat că Trofeul Under 21, sosit la Bucureşti în avanpremiera Campionatului european de tineret 2023, rămâne expus la Centrul Cultural ARCUB, sâmbătă şi duminică, între orele 10,00 şi 20,00, a anunţat primarul Capitalei, pe pagina sa de Facebook.

„La invitaţia Federaţiei Române de Fotbal, am fost astăzi la ARCUB, unde este expus Trofeul Under 21, care a sosit la Bucureşti în avanpremiera turneului final al Campionatului European de fotbal UEFA Under 21. Campionatul, care va avea loc în perioada 21 iunie – 5 iulie, este încă o dovadă că Bucureştiul devine oraş gazdă pentru competiţii sportive de mare anvergură. În cadrul evenimentului, vor fi 15 meciuri în care vor juca Italia, Spania, Franţei, Croaţia şi, desigur, România. Trofeul pe care îl va primi campioana Europei va rămâne expus la Centrul Cultural ARCUB (strada Lipscani nr. 84-90) astăzi şi mâine, între orele 10,00 şi 20,00”, a scris Nicuşor Dan, potrivit agerpres.ro.

Nicușor Dan spune că Trofeul Under 21 va rămâne expus la ARCUB până duminică seara, turneu ce va avea startul peste 50 de zile şi se va desfăşura în România şi Georgia

România găzduieşte Campionatul European de tineret 2023, cel mai important turneu continental al anului, iar meciurile se joacă la Bucureşti şi Cluj-Napoca. Turneul final UEFA Under-21 Championship va avea startul peste 50 de zile şi se va desfăşura în România şi Georgia în perioada 21 iunie – 8 iulie 2023.

Nicușor Dan vrea să candideze din nou pentru Primăria Capitalei

Nicușor Dan, actualul primar al Capitalei nu se lasă. El a declarat că ar fi interesat să candideze pentru un nou mandat.

„Alegerile vor fi peste mai mult de un an şi jumătate, undeva în septembrie, octombrie, poate şi mai târziu. În momentul de faţă, există o coaliţie cu PNL, USR, PMP care funcţionează, cu scârţâielile inerente oricărei coaliţii şi pe care nu mă străduiesc să le amplific, dimpotrivă, încerc să le mediez”, a spus Nicușor Dan, potrivit Agerpres.

„Mă interesează să candidez din nou, pentru că în administraţie lucrurile durează uneori şi patru, cinci ani şi abia mai târziu vezi rezultatul la ceea ce ai început. Mă interesează şi pentru că nu văd o altă persoană care să reuşească să se opună mafiei imobiliare, ca să o spun foarte deschis. Susţinerea o să o vedem în momentul acela. Până atunci eu sunt bucuros că mulţi oameni au înţeles că Bucureştiul are nevoie de o direcţie şi are nevoie de a aşeza lucrurile înainte. Să pui pomişori şi semafoare fără nicio direcţie e uşor, dar să dai o direcţie unui oraş care nu a avut asta e mai greu”, a mai spus Nicuşor Dan.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!