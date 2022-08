Nicușor Dan spune că a făcut funcțională Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, declară că Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului, deşi înfiinţată în 2014, a devenit abia acum funcţională, deoarece până în prezent nu a avut nici activitate, nici buget.

Edilul menţionează că au început demersurile pentru realizarea unei strategii de turism care să pună în valoare Bucureştiul.

„Bucureştiul are, în sfârşit, o Asociaţie pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului funcţională. Această organizaţie, deşi înfiinţată în anul 2014, nu a avut până acum niciun fel de activitate şi nici buget dedicat. Am alocat în acest an fondurile necesare pentru ca asociaţia să poată funcţiona. Prima etapă pentru care am început deja demersurile este realizarea unei strategii de turism care să pună în valoare Bucureştiul, aşa cum se întâmplă în orice capitală europeană. În acest sens vom solicita consultanţă de la operatori economici cu experienţă”, scrie edilul pe Facebook, potrivit agerpres.ro.

Nicușor Dan a făcut din Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului o entitate funcțională din care fac parte instituţii, organizaţii şi federaţii

Din asociaţie fac parte, alături de Municipiul Bucureşti, instituţii, organizaţii şi federaţii reprezentative.

„Doar printr-o planificare strategică putem atrage turiştii să viziteze Capitala şi putem implementa proiecte cu impact în acest domeniu”, menţionează primarul general.

El reaminteşte că a fost lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care taxa specială pentru promovare turistică aplicată serviciilor de cazare va fi de 2% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur, iar sumele colectate vor ajunge în bugetul Capitalei.

Conform proiectului supus dezbaterii publice pe 28 iunie, taxa specială pentru promovarea turistică ar putea creşte în anul 2023 la o cotă de 2% la tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, faţă de 0,5%, în prezent.

Municipalitatea îşi propune: consolidarea şi comunicarea integrată a brandului turistic al municipiului Bucureşti; elaborarea unui program multianual de dezvoltare turistică a destinaţiei, a unei strategii de marketing a destinaţiei turistice şi implementarea activităţilor de promovare; susţinerea şi crearea de evenimente care pot genera creşterea numărului de turişti; crearea de circuite/produse/pachete turistice în scopul îmbunătăţirii experienţelor turistice; organizarea şi participarea la târguri/expoziţii, seminarii, conferinţe de profil; dezvoltarea reţelei de centre şi puncte de informare turistică; realizarea de campanii publicitare; dezvoltarea de proiecte finanţate din fonduri europene; semnalizarea turistică a oraşului declinată din imaginea de brand; realizarea unor studii de piaţă/marketing în turism.

Nicușor Dan a sesizat DNA pentru nereguli grave la Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunţat, luni, că a decis sesizarea DNA pentru nereguli ”grave” care au avut loc, în perioada 2018 – 2020, la Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor.

Potrivit lui Nicuşor Dan, neregulile reies dintr-un raport al Corpului de control al Primarului General, care a făcut verificări la ASPA, în perioada mai – iunie.

„Chestiunea cea mai flagrantă ţine de cumpărarea de ambulanţe veterinare, existând suspiciuni serioase despre ilegalităţi în achiziţie.

Nicușor Dan a sesizat aceste nereguli la DNA fiind vorba de o risipă a banilor publici, iar acele ambulanțe nu pot funcționa.

E vorba, în fond, de o bătaie de joc pe bani publici, inclusiv pentru faptul că nici până azi aceste ambulanţe nu au autorizaţia pentru a funcţiona potrivit scopului declarat al achiziţiei, potrivit Reuters.

Astfel de lucruri sunt intolerabile şi nu le tolerez nici la ASPA, nici la alte instituţii care ţin de Primăria Capitalei”, a scris Nicuşor Dan, pe Facebook,conform agerpres.ro.

Nicușor, depășit în viteză de administrație

Profesorul Nicușor Dan a ajuns să ne țină lecții despre viteza administrației publice, pozând din nou într-o victimă a legislației.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!