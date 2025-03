Nicușor Dan și-a oficializat vineri candidatura la alegerile prezidențiale, depunându-și dosarul pentru cursa către Cotroceni. Actualul primar al Capitalei, care candidează ca independent, a declarat că România are nevoie de instituții puternice și funcționale, asemenea celor din Occident.

În discursul său, Nicușor Dan a făcut referire la nemulțumirea exprimată de români la alegerile de acum trei luni, afirmând că țara se confruntă cu corupție, instituții „confiscate de găști” și un stat care pune presiune pe mediul privat.

„Acum trei luni am avut alegeri și mesajul românilor a fost că nu se mai poate, că România e o țară coruptă, că instituțiile sunt confiscate de găști care funcționează pentru ele însele și nu pentru oameni (…), că România are un potențial agricol și noi mâncăm mult din afară și că România nu are o voce pe plan internațional”, a declarat candidatul.

El a subliniat că schimbarea trebuie să ducă România spre un model de stat funcțional, cu instituții eficiente și fără corupție, și nu către un regres la „anii ’90”.

Susținerea politică și finanțarea campaniei lui Nicușor Dan

Deși candidează independent, Nicușor Dan beneficiază de sprijinul mai multor partide, printre care Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei, Partidul DREPT, REPER și Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache.

În ceea ce privește finanțarea campaniei, el a precizat că, până în prezent, a strâns din donații aproximativ 1,7 – 1,8 milioane de lei.

