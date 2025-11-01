Președintele Nicușor Dan reclamă la Curtea Constituțională a României (CCR) că modificările aduse de Parlament depășesc cererea de reexaminare formulată anterior și încalcă Constituția.

Președintele României, Nicuşor Dan, a sesizat CCR în legătură cu modificările aduse de Parlament Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, susținând că acestea au fost adoptate cu depășirea limitelor reexaminării.

Legea a fost transmisă spre promulgare pe 25 octombrie 2025, după ce Parlamentul a revizuit textul în urma unei cereri de reexaminare formulate de fostul președinte al României, în decembrie 2023.

Argumentele sesizării: Parlamentul a mers dincolo de cererea de reexaminare

În sesizarea depusă la CCR, șeful statului subliniază că actul normativ a fost adoptat cu nerespectarea cadrului constituțional privind reexaminarea legilor.

„Cu privire la această lege, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare în data de 12 decembrie 2023, prin care a solicitat reevaluarea unor soluţii normative prin raportare la cadrul european în domeniu, dar şi cu obiectivul stabilirii unor politici publice adecvate, echilibrate, între drepturile şi obligaţiile prosumatorilor, respectiv drepturile şi obligaţiile furnizorilor de energie. În urma parcurgerii unui nou ciclu legislativ şi a amendamentelor aduse de Parlament, apreciem că Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 a fost adoptată cu depăşirea limitelor reexaminării Preşedintelui României”, afirmă preşedintele Nicuşor Dan.

Ce spune Constituția despre reexaminare

Președintele invocă articolul 77 alineatul (2) din Constituție, care prevede că șeful statului poate cere o singură dată reexaminarea unei legi înainte de promulgare.

Totuși, Constituția nu detaliază clar care articole trebuie reexaminate, motiv pentru care Curtea Constituțională a conturat de-a lungul timpului limitele acestei proceduri prin jurisprudență.

„În acest context, printr-o bogată jurisprudenţă, Curtea Constituţională a statuat că reexaminarea legii de către Parlament trebuie să se restrângă la obiecţiunile menţionate în cererea Preşedintelui României (…). Cererea de reexaminare nu poate afecta statutul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a ţării”, se arată în documentul transmis de președinte.

Noi soluții legislative, în afara cererii inițiale

În opinia lui Nicușor Dan, Parlamentul a introdus modificări care nu au legătură cu solicitarea inițială de reexaminare, fapt ce încalcă prevederile constituționale.

„În ceea ce priveşte cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României în data de 12 decembrie 2023, aceasta a fost în parte admisă, în parte respinsă, legea criticată, conţinând, în plus, noi soluţii legislative, neavute în vedere prin cererea de reexaminare, legea fiind adoptată cu încălcarea limitelor reexaminării”, arată șeful statului.

Sesizarea: legea încalcă trei articole din Constituție

Președintele invocă, pe lângă art. 77 alin. (2), și articolul 1 alin. (5) privind supremația Constituției și respectarea legilor, precum și articolul 147 alin. (4), referitor la obligativitatea deciziilor Curții Constituționale.

„În considerarea argumentelor expuse, vă solicit să admiteţi sesizarea de neconstituţionalitate şi să constataţi că Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 este neconstituţională”, se arată în finalul documentului transmis CCR.

