Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a apreciat miercuri că președintele Klaus Iohannis a fost ‘absent din comunicarea publică’ în cel de-al doilea mandat al său, dar că punctele de vedere exprimate au fost unele pertinente.

‘Președintele a fost absent din comunicarea publică, deși când a făcut-o, a fost pertinent. În puținele răspunsuri pe care le-a dat la întrebările jurnaliștilor, răspunsurile sale au fost pertinente. De exemplu, pe războiul din Ucraina, eu cred că România, cu mici nuanțe, a fost în direcția foarte bună. Însă președintele României nu a venit de cinci ori, de zece ori să explice publicului de ce e important ca noi să fim în acest război. Și prin absența pe care el a avut-o, într-o chestiune în care a procedat corect, a lăsat loc pentru teorii din astea conspiraționiste: că noi de fapt ne ducem într-un război împotriva Rusiei și tot felul de prostii, care, din lipsă de informații, s-au creat. Deci, aceasta a fost evident un mare minus al președintelui Iohannis’, a declarat Nicușor Dan pentru Digi 24.

El a menționat că situația războiului din Ucraina poate fi explicată ‘foarte simplu’, dar că va fi nevoie de timp pentru ca ‘o opinie deja formată să fie întoarsă’ sau cel puțin pusă în discuție.

‘Acolo lucrurile sunt foarte limpezi: avem un agresor. După 70 de ani de pace, avem o dezechilibrare a unui regim de pace și de stabilitate a granițelor. Lucrurile sunt foarte clare. Avem Republica Moldova în pericol. Avem pericolul ca Rusia să fie vecina României dacă cumva, Doamne ferește, câștigă războiul din Ucraina. Deci sunt niște lucruri care pot să fie, în opinia mea, ușor explicate’, a spus edilul general.

Iohannis nu a mai fost activ după 2017-2018 în actul de justiție

Pe de altă parte, el a acuzat o ‘degradare’ a actului de justiție, ‘în special în ce privește activitatea’ Parchetelor. Totodată, a remarcat că președinte Iohannis ‘nu a mai fost foarte activ’ în acest domeniu.

‘În opinia mea, cel mare mare minus a fost faptul că, de la un moment dat, după anii 2017-2018, nu a mai fost foarte activ în procesul de justiție. Și era nevoie, pentru că dacă te uiți la dezamăgirile românilor, potrivit chestionarelor, unele dintre ele sunt justiția și corupția. (…) Aici trebuie făcute lucruri de fond, pentru că oamenii nu pot să fie păcăliți cu lozinci’, a spus Nicușor Dan.

În opinia sa, românii l-au ‘penalizat indirect’ pe Klaus Iohannis, prin penalizarea PNL și a candidatului liberal Nicolae Ciucă la alegerile din noiembrie.

‘Însă modul în care va rezolva această criză generată de anularea alegerilor va fi definitoriu pentru modul în care lumea îl va percepe după terminarea mandatului. (…) Oamenii așteaptă rezolvarea serioasă a problemelor lor. Așteaptă ca instituțiile să funcționeze, spitalele de stat să funcționeze; corupția pe care o văd zi de zi să fie redusă. Așteaptă ca Parchetul să se ducă peste marile afaceri de corupție, peste marea evaziune fiscală. Astea sunt așteptările’, a spus el.

Nicușor Dan a mai afirmat că este important ‘să fie lămurit’ motivul anulării alegerilor fiindcă, altfel, va crește ‘neîncrederea’ în instituțiile statului. De asemenea, a declarat că aceste lămuriri trebuie oferite de către președintele statului, în urma informațiilor provenite de la serviciile de informații, de la Autoritatea Electorală Permanentă și de la Parchet sau de la ANAF.

‘Klaus Iohannis este responsabil pentru acest eșec – faptul că am ajuns să anulăm alegerile și lucrurile nu au fost prevenite – pentru că, prin rolul său în CSAT, cumva coordonează serviciile de informații. (…) Vina lui este că sistemul coordonat de el nu a prevenit un fapt extrem de grav, ca niște alegeri să fie anulate pentru că un candidat a fost favorizat. Și vina s-a prelungit prin faptul că această explicație întârzie de o lună și jumătate’, a apreciat Nicușor Dan.

Klaus Iohannis a votat, dar a refuzat să facă declarații

Elena Lasconi a venit cu prăjituri „fără blat” la secția de votare



Președintele Klaus Iohannis a votat la ora 10:00, la Liceul Jean Monnet din București. El a votat și pentru referendumul local, inițiat de primarul Nicușor Dan. Președintele a plecat de la secție fără să facă declarații. Șeful statului a avut un singur mesaj pentru români: „Să poftească toţi la vot.”

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a votat duminică dimineață la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” din București. Ea a declarat că a votat „cu încredere că niciun român nu-și va mai face bagajul să plece din țară”.



„Am votat cu încredere că astăzi nimeni nu va face bagajul să plece în țară, într-o țară în care să funcționeze instituțiile statului, o țară în care să ai parte de o şcoală bună pentru copilul tău, de un spital în care să fii tratat. Am votat cu încredere că 1.116 români nu au murit degeaba în 1989 și că putem să continuăm ce am început atunci. Am votat cu încredere că vom avea o Românie pentru toți, nu doar pentru unii.”

