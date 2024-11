Elena Lasconi a venit cu prăjituri „fără blat” la secția de votare

Președintele Klaus Iohannis a votat la ora 10:00, la Liceul Jean Monnet din București. El a votat și pentru referendumul local, inițiat de primarul Nicușor Dan. Președintele a plecat de la secție fără să facă declarații. Șeful statului a avut un singur mesaj pentru români: „Să poftească toţi la vot.”

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a votat duminică dimineață la Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” din București. Ea a declarat că a votat „cu încredere că niciun român nu-și va mai face bagajul să plece din țară”.

„Am votat cu încredere că astăzi nimeni nu va face bagajul să plece în țară, într-o țară în care să funcționeze instituțiile statului, o țară în care să ai parte de o şcoală bună pentru copilul tău, de un spital în care să fii tratat. Am votat cu încredere că 1.116 români nu au murit degeaba în 1989 și că putem să continuăm ce am început atunci. Am votat cu încredere că vom avea o Românie pentru toți, nu doar pentru unii.”

Lasconi a surprins personalul secției de votare aducând cafea, ceai și prăjituri, adăugând cu umor: „Le-am adus prăjituri fără blat . E important asta. Fără blat .”